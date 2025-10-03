«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Παραμένουμε για 2η μέρα στην Ηλεία - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκεται για 2η μέρα στην Ηλεία, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να συντονίζει από το studio.

Σήμα κινδύνου εκπέμπει το φράγμα του Πηνειού, εξαιτίας της έλλειψης νερού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της απουσίας βροχοπτώσεων. Την ίδια ώρα, μεγάλη αγωνία και αναστάτωση επικρατεί στους παραγωγούς, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την κατάσταση.

Η Σπιάντζα Ηλείας, ίσως ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός με χιλιάδες αυθαίρετα, ζει δεκαετίες χωρίς πολεοδομικό σχέδιο. Η κυβέρνηση προχωρά σε πολεοδομικό σχεδιασμό και υποδομές, με στόχο τάξη, κατεδαφίσεις και βιώσιμη ανάπτυξη - ένα κρίσιμο βήμα για το μέλλον της περιοχής.

Ο «Μανόλο», όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του, οι συναθλητές του και οι λάτρεις του στίβου, έχει καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας από την πλευρά του πατέρα του, ενώ η μητέρα του κατάγεται από την Ουγκάντα. Ο Δήμος τίμησε τον νεαρό Ολυμπιονίκη, Εμμανουήλ Καραλή, με το «χρυσό κλειδί» της πόλης του Πύργου.

