Μαρινέλλα: Καθημερινά γίνονται σημαντικά βήματα στην ομιλία της

Νεότερα για την υγεία της Μαρινέλλας έδωσε η εκπομπή Super Κατερίνα. Όπως αναφέρθηκε -καθώς πλέον κλείνουν 6 μήνες από την ημέρα που έπαθε το εγκεφαλικό - αυτό που τη βοηθά περισσότερο είναι η επιστροφή της στο οικείο περιβάλλον της, καθώς το γεγονός ότι βρίσκεται σπίτι της έχει θετική επίδραση στην υγεία και τη διάθεσή της.

«Καθημερινά γίνονται σημαντικά βήματα στην ομιλία της. Έχει επαφή με το περιβάλλον της. Την επισκέπτεται η αδελφή της, ήρθε ξανά από το εξωτερικό ο εγγονός της. Υπάρχει μια κοπέλα που τη φροντίζει 24 ώρες, ο ίδιος άνθρωπος που ήταν μαζί της από την αρχή στο θεραπευτήριο» ανέφερε η ρεπόρτερ της εκπομπής.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, σχολίασε σχετικά:

«Το βασικό είναι ότι η διάθεση των ασθενών που φεύγουν από το νοσοκομείο και επιστρέφουν στο σπίτι τους, αλλάζει και βελτιώνονται πολύ πιο γρήγορα από ότι αν ήταν στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου με ανθρώπους δεν είναι οικείοι, που δεν είναι δικοί τους. Είναι σημαντικό το ότι έχει τη γυναίκα αυτή έξι μήνες που την περιποιούνταν και τη γνωρίζει. Για όλους αυτούς τους ασθενείς πρέπει να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Έχουν αγώνα μπροστά τους, το ξέρουν, είναι περιστατικά δύσκολα, βαριά. Μεγάλο αγώνα έχουν και οι συγγενείς που είναι μαζί τους στο σπίτι, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όταν έχουμε τέτοιους ασθενείς με βαριά νοσήματα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Έχει την αγάπη του κόσμου».

