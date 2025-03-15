Butkus: Η inspiring ιστορία του αγαπημένου σκύλου του Stallone

Mια από τις πιο γλυκιές αλλά και εμπνευστικές ιστορίες κατοικιδίου είναι αυτή του Butkus. Δεν είναι άλλος από τον πρώτο σκύλο που απέκτησε ο Sylvester Stallone, ένα τεράστιο bull mastiff που απέκτησε γύρω στα 25.

Ο Sly ήταν άγνωστος φυσικά, ζούσε στη Νέα Υόρκη και αποφάσισε να ονομάσει το κουτάβι του Butkus από τον ποδοσφαιριστή Dick Butkus.

«Όταν ήμουν 26, εντελώς άφραγκος, είχα δύο παντελόνια, παπούτσια που είχαν τρύπες και η επιτυχία φαινόταν τόσο μακρινή όσο ο ήλιος... Αλλά είχα τον σκύλο μου, τον BUTKUS, τον καλύτερό μου φίλο, τον έμπιστό μου, που πάντα γελούσε με τα αστεία μου, και ανεχόταν τις διαθέσεις μου, και ήταν το μόνο ζωντανό πράγμα που με αγαπούσε γι' αυτό που ήμουν!

Ήμασταν και οι δύο αδύνατοι, πεινασμένοι και ζούσαμε σε ένα πανδοχείο πάνω από μια στάση του μετρό. Δεν υπήρχαν πολλά να κάνω εκτός από το να περνάω χρόνο μαζί του και εκεί άρχισα να μαθαίνω την τέχνη της σεναριογραφίας» έχει πει.

Με τον Butkus στο πλευρό του, ο Stallone άρχισε να γράφει το σενάριο για την ταινία Rocky.

Ο ηθοποιός μετακόμισε στο Χόλιγουντ προκειμένου να κυνηγήσει την καριέρα του και ως σεναριογράφος και ως ηθοποιός. Όμως τα έξδα έτρεχαν και δεν είχε χρήματα για σκυλοτροφή.

Έτσι σε μια κίνηση απελπισίας αποφάσισε να πουλήσει τον Butkus με αρχική τιμή 100 δολάρια. Τελικά κάποιος τον αγόρασε μόλις για 50 και όλως τυχαίως λίγο καιρό μετά κατάφερε να πουλήσει το σενάριό του για το Rocky.

«Ναι, πούλησα τον Butkus σε έναν μικροκαμωμένο άνθρωπο. Τον έδεσα έξω από ένα εμπορικό κέντρο με μια πινακίδα που έλεγε 100 δολάρια. Πήρα 50 από έναν τύπο που λεγόταν Little Jimmy» είπε σε συνέντευξή του το 2013.

Eίχαν περάσει 6 μήνες όταν ο Stallone βρήκε τον νέο ιδιοκτήτη του σκύλου και ζήτησε να τον αγοράσει πίσω.

«Ο νέος ιδιοκτήτης ήξερε ότι ήμουν απελπισμένος και με χρέωσε 15.000 δολάρια... Άξιζε κάθε δεκάρα!» έχει πει.

Ο Butkus όχι μόνο γύρισε στο αφεντικό του αλλά έπαιξει και στο Rocky και στο Rocky II.

Μάλιστα, στη διάσημη σκηνή του Rocky που ο ήρωας ανεβαίνει τρέχοντας τα σκαλιά του Μουσείου της Φιλαδέλφειας, ο Stallone είχε σκεφτεί αρχικά να τις ανεβαίνει κρατώντας στα χέρια του τον Butkus όπως το σκυλί ήταν τόσο βαρύ που ήταν αδύνατον να γυριστεί η σκηνή.

Ο Butkus πέθανε το 1981 από καρδιά, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει συχνά αυτή η ράτσα. Σε ένα ποστ του το 2022, ο Sly ανέβασε μεταξύ άλλων μια φωτογραφία από το desktop του υπολογιστή του όπου φαίνεται ότι έχει ακόμα ταπετσαρία τον αγαπημένο του σκύλο.

