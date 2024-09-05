POWER OF LOVE
Με την Κατερίνα Καραβάτου
Απόψε στις 23.30, στον ΣΚΑΪ
Η χθεσινή ψηφοφορία ανέδειξε ως δημοφιλέστερα πρόσωπα τον Δημήτρη και την Ανδριάνα. Το σπίτι των αγοριών προστατεύτηκε από το ενδεχόμενο της αποχώρησης, καθώς ο Δημήτρης ήταν εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
Ως προς την αποχώρηση, η Έμιλυ και η Νίκη ισοψήφησαν και απόψε θα μάθουμε ποια από τις δύο θα είναι η πρώτη, καθώς επίσης και τη δεύτερη υποψήφια.
Οι δύο φίλες έχουν έντονα συναισθήματα με τη Νίκη να εξομολογείται στην Έμιλυ πως θέλει να φύγει… Τα σχόλια που γράφει ο Νίκος στη φωτογραφία της τη στεναχωρούν ακόμα περισσότερο.
Το Gala ξεκινά με ένταση, η Νίκη ξεσπά και ζητάει να αποχωρήσει, βρίσκει όμως έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο του Δημήτρη... Πώς θα εξελιχθεί το Gala;
