Η χθεσινή ψηφοφορία ανέδειξε ως δημοφιλέστερα πρόσωπα τον Δημήτρη και την Ανδριάνα. Το σπίτι των αγοριών προστατεύτηκε από το ενδεχόμενο της αποχώρησης, καθώς ο Δημήτρης ήταν εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Ως προς την αποχώρηση, η Έμιλυ και η Νίκη ισοψήφησαν και απόψε θα μάθουμε ποια από τις δύο θα είναι η πρώτη, καθώς επίσης και τη δεύτερη υποψήφια.

Οι δύο φίλες έχουν έντονα συναισθήματα με τη Νίκη να εξομολογείται στην Έμιλυ πως θέλει να φύγει… Τα σχόλια που γράφει ο Νίκος στη φωτογραφία της τη στεναχωρούν ακόμα περισσότερο.

Το Gala ξεκινά με ένταση, η Νίκη ξεσπά και ζητάει να αποχωρήσει, βρίσκει όμως έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο του Δημήτρη... Πώς θα εξελιχθεί το Gala;

POWER OF LOVE

