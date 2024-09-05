Weeknd: Θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ με τίτλο «Hurry Up Tomorrow»

Ο The Weeknd θα ολοκληρώσει την τριλογία του που άρχισε με το «After Hours» το 2020 και συνέχισε με το «Dawn FM» το 2022 με τρίτο άλμπουμ.

Όπως αποκαλύφθηκε το άλμπουμ θα φέρει τον τίτλο «Hurry Up Tomorrow», αλλά η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί. Ο Καναδός τραγουδιστής κοινοποίησε δύο teaser για τους θαυμαστές του στα οποία διαφαίνονται η μουσική κατεύθυνση και τα θέματα του νέου άλμπουμ.

«Το χθες ήταν πριν από δεκατέσσερα χρόνια… κρατούσαμε την ανάσα μας πέφτοντας σε μια λαμπερή θάλασσα τις τελευταίες ώρες της νύχτας. Προσπάθησα να καθαρίσω τις πληγές με μελωδίες και φώτα, έναν αλεξίσφαιρο επίδεσμο για να θωρακίσω ό,τι κρύβεται από κάτω» αναφέρει το κείμενο.

«Το άλμπουμ αντιπροσωπεύει το απόγειο δημιουργικότητας του πρότζεκτ, ως τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο δημιουργημένο με υπαρξιακά και αυτοαναφορικά θέματα, όπως φαίνεται με τα τελευταία teaser που έχουν προκαλέσει στους θαυμαστές την ανυπομονησία για αυτό το τελευταίο κεφάλαιο» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο Weeknd πρόκειται να δώσει συναυλία μόνο για μία νύχτα στο Σάο Πάολο το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, η οποία θα μεταδοθεί μέσω livestreaming στο YouTube.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

