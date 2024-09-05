Ανανεωμένο και ανατρεπτικό το «My Style Rocks» επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και κάνει πρεμιέρα για όγδοη σεζόν, την Παρασκευή 13/09 στις 21.00!

Φέτος, βλέπουμε το «My Style Rocks»… αλλιώς! Ο νέος κύκλος ξεκινάει με τα Bootcamps των κοριτσιών που θέλησαν να συμμετέχουν στο πιο στυλάτο show της ελληνικής τηλεόρασης.

Για πρώτη φορά, οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της επιλογής των fashionistas, αλλά και όλα όσα γίνονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Οι διαγωνιζόμενες κάνουν την πρώτη τους πασαρέλα μπροστά στην κριτική επιτροπή, στον Στέλιο Κουδουνάρη, την Έλενα Χριστοπούλου και τον Γιώργο Καράβα με την προσδοκία να μπουν στην ομάδα του «My Style Rocks»!

Οι ανατροπές δεν σταματούν εδώ… Στο ανανεωμένο «My Style Rocks», οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν όλα όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια του διαγωνισμού από την αρχή των Bootcamps αλλά και στα καθημερινά επεισόδια! Οι συζητήσεις μεταξύ των fashionistas και πλούσιο υλικό από τα backstage του διαγωνισμού έρχονται σύντομα στις οθόνες μας!

Στα δύο πρώτα επεισόδια του «My Style Rocks» την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00 θα παρακολουθήσουμε τα bootcamps του διαγωνισμού ενώ τη Δευτέρα 16/09 στις 16.30 ξεκινάει η πρώτη διαγωνιστική εβδομάδα!

Τα μαθήματα στυλ στο «My Style Rocks» ξεκινούν και θα είναι εντατικά!

MY STYLE ROCKS – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

BOOTCAMPS

Παρασκευή 13/09 στις 21.00 - Σάββατο 14/09 στις 21.00

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Δευτέρα 16/09 και καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.