Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου: Η 2η απολαυστική σεζόν έρχεται στον ΣΚΑΪ

«Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Η 2η απολαυστική σεζόν έρχεται στον ΣΚΑΪ - Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 15.00

Η πολύχρωμη κουζίνα του Η Μαμά μου Μαγειρεύει Καλύτερα από τη Δική σου «ανάβει» για 2η χρονιά στον ΣΚΑΪ και περιμένει τους νέους παίκτες να μαγειρέψουν, να διασκεδάσουν και να κερδίσουν 1.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν και ο Μάρκος Σεφερλής με τον Έκτορα Μποτρίνι υποδέχονται τα νέα μαγειρικά ζευγάρια, που έρχονται στην κουζίνα με καινούργιες και πρωτότυπες συνταγές από όλη την Ελλάδα – και όχι μόνο. Ο στόχος είναι ένας: να εντυπωσιάσουν τον chef της εκπομπής. Το στούντιο πλημμυρίζει από αρώματα και γεύσεις αλλά και κοινό, που εμψυχώνει τους παίκτες, δίνοντας παλμό στα μαγειρέματα.

Ο Μάρκος Σεφερλής, σταθερός στον ρόλο του οικοδεσπότη, στηρίζει όλες τις ομάδες, τόσο με το χιούμορ και τις αξεπέραστες ατάκες του όσο και με τις μαγειρικές γνώσεις που απέκτησε την προηγούμενη χρονιά.

Ο Έκτορας Μποτρίνι, βέβαια, τη φετινή σεζόν έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις: περιμένει δημιουργικότητα στις συνταγές, σπιτική νοστιμιά, ενδιαφέροντες συνδυασμούς και προσωπικό στιλ!

Καθημερινά, 1.000 ευρώ περιμένουν τους νικητές, οι οποίοι θα συνεχίζουν την πορεία τους στον διαγωνισμό στο επόμενο επεισόδιο, με νέα αντίπαλη ομάδα.

Είστε έτοιμοι για νέες μαγειρικές μονομαχίες, νόστιμες συνταγές και τρελό κέφι;

2η Σεζόν

Πιο νόστιμη, πιο χορταστική, πιο κεφάτη!

Από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15.00

Στον ΣΚΑΪ

