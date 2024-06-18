Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) όρισε τον Βρετανό ελληνικής καταγωγής ηθοποιό, Θίο Τζέιμς, Παγκόσμιο Πρεσβευτή Καλής Θέλησης.

Ο Τζέιμς, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις τηλεοπτικές σειρές «The Gentlemen» και «The White Lotus» υποστηρίζει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από το 2016 και έχει ταξιδέψει σε Ελλάδα, Γαλλία και Ιορδανία για να συναντήσει αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, αναφέρει ο οργανισμός.

Ο Τζέιμς είπε ότι η εμπειρία της οικογένειάς του «τον έκανε να κατανοήσει τις θυσίες και τους αγώνες με τους οποίους είναι αντιμέτωποι οι πρόσφυγες».

«Είμαι πολύ περήφανος που συμμετέχω στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ως Πρέσβης Καλής Θέλησης. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο παππούς μου αναγκάστηκε να φύγει με ένα μικρό σκάφος από την Ελλάδα στη Συρία και το θάρρος και η ανθεκτικότητά του με ενέπνευσαν να βοηθήσω για να αλλάξουν οι ζωές των εκτοπισμένων ανθρώπων» είπε σε δήλωσή του.

«... Ο παππούς μου έγινε δεκτός και του προσφέρθηκε καταφύγιο από τον λαό της Συρίας, κάτι που του έδωσε τη δυνατότητα να ξαναχτίσει τη ζωή του ως γιατρός και να ανταποδώσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα να είμαι αλληλέγγυος στους πρόσφυγες που φεύγουν από συγκρούσεις» τόνισε.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν βίαια ανήλθε σε ρεκόρ 117,3 εκατομμυρίων στο τέλος του περασμένου έτους και ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί χωρίς παγκόσμιες πολιτικές αλλαγές.

«Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας. Αλλά όλοι μπορούμε να επιλέξουμε πώς να ανταποκριθούμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από καταφύγιο, των οποίων η ζωή εξαρτάται από αυτό» είπε ο Θίο Τζέιμς το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Θεόδωρος Πίτερ Τζέιμς Ταπτικλής.

«Οι πρόσφυγες φτάνουν σε νέες χώρες με δεξιότητες, προσόντα και ιδέες, απλά χρειάζονται την ευκαιρία να συνεισφέρουν» συμπλήρωσε.

Ο Ντόμινικ Χάιντ, διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τον Theo James ως Πρέσβη Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, σε μια εποχή που περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ως μακροχρόνιος υποστηρικτής, έχει δείξει γνήσια δέσμευση και ενσυναίσθηση προς τους πρόσφυγες και έχει συνεισφέρει ζωτικής σημασίας στο έργο υπεράσπισης και συγκέντρωσης κεφαλαίων».

Ο Τζέιμς γεννήθηκε στην Αγγλία στις 16 Δεκεμβρίου του 1984. Ο πατέρας του Φίλιππος Ταπτικλής έχει καταγωγή από την Πελοπόννησο, ενώ η μητέρα του Τζέιν από τη Σκωτία. Έχει δύο αδερφούς και δύο αδερφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

