Power of Love: Μια επισημοποίηση, μια απόρριψη και μια απρόσμενη αποχώρηση - Δείτε trailer

Καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ, με την Κατερίνα Καραβάτου 

Κατερίνα Καραβάτου 

Όσα συνέβησαν στο Pre Gala του Power of Love, ανάμεσα στον Δήμο και τη Νίκη εξακολουθούν να απασχολούν και τα δύο σπίτια και στο αποψινό επεισόδιο. Τι μερίδιο ευθύνης έχει η Κωνσταντίνα γι’ αυτή την ένταση;

Η Σοφία με τον Chris έχουν έρθει πολύ κοντά, σε σύντομο χρονικό διάστημα και το γεγονός δεν μένει ασχολίαστο από τον Δημήτρη…

Η Σωτηρία με τον Νίκο αρχίζουν πλέον να παραδέχονται τα συναισθήματά τους, ένα άλλο ζευγάρι όμως επισημοποιεί τη σχέση του στο Gala και αιφνιδιάζει!

Δήμος και Νίκη είναι οι δημοφιλέστεροι της εβδομάδας και πρέπει να διαλέξουν ταίρι για το ραντεβού τους. Ποιος από τους δύο θα πρέπει να διαχειριστεί μία… απόρριψη;

Η Κωνσταντίνα είναι η πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση και απόψε θα αναδειχτεί η δεύτερη υποψηφιότητα. Για ποιο κορίτσι το ταξίδι του Power of Love θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από ό,τι περίμενε;

Δείτε το trailer­­:

