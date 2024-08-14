Η Μπαχάρ έχασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής της δίπλα στον Τιμούρ. Τώρα, θα βάλει πάλι τα πράγματα στη θέση τους. Τώρα θα ανθίσει ξανά και κανείς δεν θα της στερήσει την εποχή της γιατί είναι η άνοιξη (bahar)!

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Δείτε την ιστορία από την αρχή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.