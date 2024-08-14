Demy: Οι πρώτες εικόνες της ως Τζάκι Κάλλας, αδερφή της Μαρίας Κάλλας

Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε και τις πρώτες φωτογραφίες από τη μεταμόρφωση της Δήμητρας Παπαδέα, ακα Demy στην αδερφή της μεγάλης ελληνίδας σοπράνο στη σειρά της Όλγας Μαλέα «Η Μαρία που έγινε Κάλλας» που θα προβληθεί από την ΕΡΤ.

Αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά ρόλο σε σειρά μυθοπλασίας, η τραγουδίστρια θα κληθεί να υποδυθεί την αδελφή της Μαρίας Κάλλας, καθώς η σειρά αφηγείται τα νεανικά της χρόνια στην Αθήνα.

Παρότι δεν έχει προηγούμενη εμπειρία ως ηθοποιός σε τηλεοπτική σειρά, η Demy έχει συμμετάσχει σε αρκετά μιούζικαλ στο θέατρο, όπως «Η μελωδία της ευτυχίας», «Mamma mia» και «Anastasia, the musical» ενώ πρωταγωνίστησε πριν μερικά χρόνια και στην ταινία του Νίκου Ζαπατίνα «Περιμένοντας τη Νονά» μαζί τον Λευτέρη Ελευθερίου και τον Θανάση Τσαλταμπάση.

«Για όσους με έψαχναν τον τελευταίο μήνα, βρίσκομαι κάπου στο 1940 και είμαι η Τζάκι Κάλλας.



Η νέα σειρά της Όλγας Μαλέα έρχεται στην ΕΡΤ τον Οκτώβριο. Και έχω μεγάλη χαρά που είμαι μέρος της» έγραψε η ίδια στο πρώτο της ποστ από τα γυρίσματα.

