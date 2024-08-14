Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Power of Love - Της βγήκε ξινή η πλάκα: «Δεν γουστάρω να με προσβάλλουν»

Μπορεί μια αθώα πλάκα να καταλήξει να γίνει επιχείρημα για την ψήφιση κάποιου; Κι όμως μπορεί

Power of Love

Μπορεί μια αθώα πλάκα να καταλήξει να γίνει επιχείρημα για την ψήφιση κάποιου; Κι όμως μπορεί. 

Όλα ξεκίνησαν όταν μαζεμένοι παίκτες παρατήρησαν στο πρόσωπο του Γ. Κόρκα μια νυχιά. Ενώ οι περισσότεροι υπέθεσαν πως έγινε από κάποιο κορίτσι , η Κωνσταντίνα είπε για πλάκα ότι ίσως η νυχιά να έγινε από τον Τζέισον. Παρά τα αρχικά γέλια, η ατμόσφαιρα ψυχράθηκε απότομα καθώς ο παίκτης δεν βρήκε κάτι αστείο στη φράση αυτή. Αντίθετα μάλιστα, δήλωσε προσβεβλημένος!

Τι κι αν η Κωνσταντίνα του ζήτησε συγγνώμη και προσπάθησε να του εξηγήσει ότι δεν είχε καμία πρόθεση. Λίγο αργότερα ο παίκτης δεν το πολυσκέφθηκε και την ψήφισε για αποχώρηση. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Power of Love
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark