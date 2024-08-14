Power of Love

Μπορεί μια αθώα πλάκα να καταλήξει να γίνει επιχείρημα για την ψήφιση κάποιου; Κι όμως μπορεί.
Όλα ξεκίνησαν όταν μαζεμένοι παίκτες παρατήρησαν στο πρόσωπο του Γ. Κόρκα μια νυχιά. Ενώ οι περισσότεροι υπέθεσαν πως έγινε από κάποιο κορίτσι , η Κωνσταντίνα είπε για πλάκα ότι ίσως η νυχιά να έγινε από τον Τζέισον. Παρά τα αρχικά γέλια, η ατμόσφαιρα ψυχράθηκε απότομα καθώς ο παίκτης δεν βρήκε κάτι αστείο στη φράση αυτή. Αντίθετα μάλιστα, δήλωσε προσβεβλημένος!
Τι κι αν η Κωνσταντίνα του ζήτησε συγγνώμη και προσπάθησε να του εξηγήσει ότι δεν είχε καμία πρόθεση. Λίγο αργότερα ο παίκτης δεν το πολυσκέφθηκε και την ψήφισε για αποχώρηση.
