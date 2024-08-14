Η Katy Perry ερευνάται από τις αρχές της Ισπανίας - Τι πυροδότησε την έρευνα

Για τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο της σε προστατευμένους αμμόλοφους για οικολογικούς λόγους στις Βαλεαρίδες Νήσους χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια ερευνούν την Katy Perry οι αξιωματούχοι της Ισπανίας.

Το βίντεο για το τελευταίο της single Lifetimes, απεικονίζει την τραγουδίστρια να απολαμβάνει και να διασκεδάζει σε κλαμπ στα νησιά Ίμπιζα και Φορμεντέρα.

Παρατηρούνται σκηνές, για τις οποίες υπάρχει η υποψία ότι έχουν γυριστεί σε προστατευμένους αμμόλοφους στο νησί S'Espalmador στη Φορμεντέρα, όπως μεταδίδει το BBC.

Γιατί ερευνάται η Katy Perry

Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η εταιρεία παραγωγής που είναι υπεύθυνη για το βίντεο δεν είχε αιτηθεί άδειας. Η Katy Perry δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο επί του θέματος.

Οι αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι η Katy Perry δεν ερευνάται για «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος», καθώς τα γυρίσματα βίντεο μπορούν να εξουσιοδοτηθούν στην περιοχή.

Το τμήμα περιβάλλοντος των Βαλεαρίδων Νήσων εξέδωσε δελτίο τύπου την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία παραγωγής του βίντεο δεν εξασφάλισε την απαραίτητη εξουσιοδότηση πριν από τα γυρίσματα.

Ακολούθως, άνοιξε η έρευνα και έχουν προχωρήσει προανακριτικές ενέργειες.

Το νησάκι S'Espalmador: το μήλο της έριδος

Το S'Espalmador είναι ένα ακατοίκητο νησάκι που βρίσκεται στα βόρεια της Formentera και έχει μήκος περίπου 1,8 μίλια.

Αποτελεί μέρος του φυσικού πάρκου Ses Salines de Ibiza και Formentera από το 1980.

Οι αμμόλοφοι στο μικρό, ιδιόκτητο νησί είναι «μεγάλης οικολογικής αξίας», σύμφωνα με τον ιστότοπο του τουρισμού της περιφερειακής κυβέρνησης.

