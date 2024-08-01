Power of Love: Μια απρόσμενη...κρίση - Δείτε trailer

Η χθεσινή νίκη του Δημήτρη και του Αναστάση τους έδωσε το δικαίωμα να καλέσουν το κορίτσι που τους ενδιαφέρει να περάσουν λίγο χρόνο στο Κόκκινο Δωμάτιο. Ο Δημήτρης καλεί τη Νίκη και το θέμα της συζήτησής τους περιστρέφεται γύρω από τον Δήμο. Ο Αναστάσης από την άλλη πλευρά καλεί τη Γλυκερία. Πώς θα αντιδράσει η Μαρκέλλα σε αυτό το ραντεβού;

Ο Δημήτρης ανοίγει μία συζήτηση με τη Σοφία για το τι θα έκαναν αν αποχωρούσε κάποιος από τους δύο από το Power of Love. Οι απαντήσεις είναι διαφορετικές και προβληματίζουν…

Στο Pre Gala ο Αναστάσης μοιράζεται τις σκέψεις του για το ραντεβού που είχε στο Κόκκινο Δωμάτιο ενώ η σχέση του Δημήτρη με τη Σοφία φαίνεται να περνάει κρίση.

Η ψηφοφορία για τους δημοφιλέστερους της εβδομάδας οδηγεί σε ένα ραντεβού… συμφιλίωσης.

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

