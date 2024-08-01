Bahar-Καινούργια Αρχή: Ο Τιμούρ ζηλεύει τον Εβρέν - Δείτε trailer

Η Μπαχάρ συνεχίζει να έχει υποψίες για την απιστία του Τιμούρ. Μία φωνή μέσα της λέει ότι όντως την απατά, αλλά δεν έχει αποδείξεις. Έτσι αρχίζει την αντεπίθεση και πετάει συνεχώς υπονοούμενα, μήπως ανακαλύψει κάτι. Τελικά, καταφέρνει τον σκοπό της, ο Τιμούρ αντιδρά…

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ εξομολογείται στην κολλητή της, την Τσαγλά, ότι κοντεύει να τρελαθεί από τις αμφιβολίες για το αν ο Τιμούρ της είναι πιστός. Τα ψέματα που της έχει πει τόσο καιρό αρχίζουν και σκάνε ένα ένα. Μέχρι να βρει ακλόνητες αποδείξεις της προδοσίας του, η συμπεριφορά της απέναντί του γίνεται επιθετική και αλλοπρόσαλλη. Ο Τιμούρ αποσυντονίζεται και αρχίζει να χάνει τον έλεγχο.

Από την άλλη, ο Δρ. Εβρέν συνεχίζει να συμπαραστέκεται φιλικά όχι μόνο στην Μπαχάρ, αλλά και στα κορίτσια, την Ουμάι και την Πάρλα. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τον Τιμούρ, που έχει αρχίσει να ζηλεύει και να σκέφτεται ότι η σχέση μεταξύ Μπαχάρ και Εβρέν ξεπερνά τη φιλία…

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Δείτε την ιστορία από την αρχή:

https://www.skai.gr/tv/show/seires/bahar-kainourgia-archi/sezon-2023-2024#tab1

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

