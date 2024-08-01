Διαγωνισμός: To Womenonly.gr και το Vlassopoulos Travel σε στέλνουν στο Παρίσι!

Το Womenonly.gr σε συνεργασία με το κορυφαίο ταξιδιωτικό πρακτορείο Vlassopoulos Travel αυτόν τον Αύγουστο διοργανώνουν ένα ονειρικό διαγωνισμό.

Κέρδισε ένα 4ήμερο ταξίδι 2 ατόμων στο Παρίσι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Ζήσε ένα χορταστικό city break στην Πόλη του Φωτός με πριβέ ξεναγήσεις, ρομαντικές εμπειρίες, και μία αξέχαστη διαμονή, με την υπογραφή του Vlassopoulos Travel.

Τα βήματα είναι απλά. Μπες και ακολούθησε τη σελίδα του Womenonly.gr στο Instagram, κάνε like στο post του Διαγωνισμού, ακολούθησε και το Vlassopoulos Τravel και σχολίασε με mention δύο φίλες/ους σου. Όσες φορές θες!

Κάθε σχόλιο -που πληρεί όλες τις προδιαγραφές που προαναφέραμε- και μία συμμετοχή!

Πάρε μέρος ξανά και ξανά. Η κλήρωση θα γίνει τον Σεπτέμβριο με πιστοποιημένη εφαρμογή. Και που ξέρεις;

Μπορεί το φθινόπωρο να σε βρει να βολτάρεις δίπλα στον Σηκουάνα και να απολαμβάνεις τον καφέ σου στη Champs Elysees έχοντας δίπλα σου όποιον εσύ θες. A Bientot!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.