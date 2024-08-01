Ευαγγελία Συριοπούλου: Ευχήθηκε καλό μήνα ανακοινώνοντας ότι είναι έγκυος!

Η Ευαγγελία Συριοπούλου, όπως ανακοίνωσε η ίδια είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της και μάλιστα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Όπως ακριβώς και στην πρώτη της εγκυμοσύνη το 2021, έφτασε στον 7ο μήνα -και πάλι Αύγουστος ήταν – για να ανακοινώσει επίσημα πως περιμένει παιδί.

Τότε είχε γράψει πως ήρθε η ώρα να ερμηνεύσει το σημαντικότερο ρόλο της ζωής της.

