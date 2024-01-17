Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ: H ατάκα του Rob που «ξέρανε» κόσμο

O Rob μπορεί να μην έχει καταφέρει να αποδώσει καλά αγωνιστικά στο Survivor 2024 στον Σκάι, όμως όταν μιλά όλοι κρέμονται από τα χείλη του για τα επερχόμενα διαμάντια που μπορεί να ξεστομίσει.

Αυτή τη φορά, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα και με αφορμή το παραμιλητό της Όλγας μέσα στη νύχτα, ο Σκωτσέζος ξεκίνησε να αφηγείται μια αστεία ιστορία με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τη γυναίκα του, αλλά από τον ενθουσιασμό του χρησιμοποίησε ορισμένες απρεπείς εκφράσεις που έκαναν τους υπόλοιπους παίκτες να ξεσπάσουν σε γέλια.

