Δαλάκα στο Survivor 2024 στον ΣΚΑΪ:: «Με τρελαίνει να με βρέχουν»

«Με τρελαίνει να με βρέχουν» δήλωσε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η Κατερίνα Δαλάκα για να εκφράσει την ενόχληση της, στον Αλέξη Παππά, για το πέταγμα νερού πάνω της.

Μάλιστα, με φανερό εκνευρισμό κινήθηκε προς το μέρος του αναφωνώντας, «θα φας ξύλο» ενώ κράδαινε ένα παγούρι γεμάτο με νερό.

Ο Αλέξης, προσπάθησε να γλιτώσει το μπουγέλο λέγοντας της πως έκανε πλάκα, μάταια αφού δεν γλίτωσε το μπουγέλο στο πρόσωπο.

Την ένοχληση της Κατερίνα δικαιολόγησε χαριτολογώντας ο Παύλος σχολιάζοντας πως την εκνευρίζει το νερό γιατί είναι γάτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.