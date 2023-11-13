Kabarett Katakombe για δεύτερη χρονιά στο Faust

Η Βίκυ Βολιώτη μαζί με μία ομάδα δυναμικών, νέων καλλιτεχνών επιστρέφει στη μουσική σκηνή του Faust με τη δική της σύγχρονη εκδοχή του κλασικού βερολινέζικου καμπαρέ, σε πρωτότυπα κείμενα των The Boy, Μίνου Θεοχάρη, Φωτεινής Αθερίδου, Κικής Μαυρίδου, Εύης Δόβελου κ.ά. Η μουσικοθεατρική παράσταση επανέρχεται από Δευτέρα 13 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα στο Faust, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Στο Kabarett Katakombe σας περιμένουν δέκα ξεχωριστά πλάσματα. Δεν είναι σαν και σας. Και μπορεί να έχουν ασυνήθιστη όψη, όμως έχουν να σας πουν πολλά…

Παίζουν: Ιουλία Αγαλίδου, Τζοάννα Αγγελή, Ελωρίς Αλπανίδου, Δημήτρης Βουτσάς κ.ά

Παραστάσεις: Από 13 Νοεμβρίου 2023. Κάθε Δευτέρα στις 21:30

Εισιτήρια: 10€ (εισιτήριο παράστασης, δεν περιλαμβάνει ποτό). Για κρατήσεις θέσεων: Τηλ. 210 3234095

Faust Αθηναΐδος 12, Αθήνα 105 60 Τηλέφωνο: 21 0323 4095

Ο Ross Daly στο θέατρο Ροές

Ο Ross Daly επιστρέφει στο θέατρο Ροές στο Γκάζι την Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου συμπράττοντας με την Κέλυ Θωμά στην λύρα και τον Şakir Ozan Uygan στα κρουστά, δημιουργώντας το Ross Daly Trio. O Ross Daly και η Κέλυ Θωμά αποτελούν ένα εντελώς μοναδικό ντουέτο. Κεντρική θέση στο μουσικό τους κόσμο έχει η λύρα, ένα όργανο που συναντάται σε πολλές μουσικές παραδόσεις των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια στην Κρήτη. Στις συναυλίες που θα δώσουν στο θέατρο Ροές θα συμπράξει μαζί τους ο Şakir Ozan Uygan στα κρουστά. Ο Şakir Ozan Uygan είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και δημιουργικούς μουσικούς της νέας γενιάς της Τουρκικής μουσικής. Έχοντας μελετήσει σε βάθος τα πάμπολλα τοπικά ιδιώματα της χώρας του, έχει δημιουργήσει ένα δικό του στυλ παιξίματος που συνδυάζει όλα όσα έχει μάθει από την παράδοση με μια σύγχρονη αντίληψη.

Δευτέρα 13/11 και Τρίτη 14/11, 21:30

Εισιτήρια: 13€ προπώληση. 15€ στο ταμείο. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, Αθήνα 2103474312

Θεμελιώδους σημασίας και πρωταρχικό στοιχείο τέχνης, η συγκίνησις: Ομαδική εικαστική έκθεση στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Το project #23 #24 Αποφθέγματα συνεχίζεται με την τρίτη ομαδική εικαστική έκθεση στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι, στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου με θέμα τα λόγια του σπουδαίου και πολυμεταφρασμένου Έλληνα ποιητή, Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, «Θεμελιώδους σημασίας και πρωταρχικό στοιχείο τέχνης, η συγκίνησις». Ο Καβάφης συχνά αναφέρεται και ως «Αλεξανδρινός», αφού γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Εγκαίνια: Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου | 5 – 9μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 13 – 25 Νοεμβρίου 2023

Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης): 5 – 9 μ.μ.. Σάββατο: 12 – 4 μ.μ. Τετάρτη, Κυριακή και Παρασκευή 17 Νοεμβρίου: Κλειστά.

Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, Πλ. Κολωνακίου 2, 4ος όροφος, Κολωνάκι, Αθήνα (Είσοδος δίπλα στην τράπεζα Πειραιώς)

