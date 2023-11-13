«Coyote vs. Acme»: Μπαίνει στο ράφι η ταινία με πρωταγωνιστή τον John Cena

Ακόμα μία ταινία της Warner Bros θα παραμείνει στο ράφι. Το στούντιο αποφάσισε να μην κυκλοφορήσει την ταινία «Coyote vs. Acme», που συνδυάζει τη ζωντανή δράση και τα κινούμενα σχέδια με πρωταγωνιστή τον Τζον Σίνα και της οποίας τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν το 2022.

Παρόμοια τύχη είχαν και οι ταινίες «Batgirl» και «Scoob! Holiday Haunt» πριν από περίπου έναν χρόνο.

Warner Bros. has shelved John Cena's "Coyote vs. Acme" after filming was completed. The film's director, Dave Green, is "beyond devastated."



"We were embraced by test audiences who rewarded us with fantastic scores. I am beyond proud of the final product, and beyond devastated… pic.twitter.com/MLzldVYkqV — Variety (@Variety) November 9, 2023

Οι τρεις αυτές ταινίες είχαν πάρει το «πράσινο φως» από την πρώην διοίκηση των στούντιο με επικεφαλής τον Τζέισον Κίλαρ και προορίζονταν να προβληθούν από το HBO Max. Ο διάδοχός του στην Warner Bros. Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, πιστεύει ότι αυτές οι ταινίες δεν ταιριάζουν με τη νέα δημιουργική κατεύθυνση της εταιρείας. Η απόφαση έρχεται επίσης αφότου ο Μπιλ Νταμάσκ ανέλαβε την Warner Animation Group, νωρίτερα φέτος.

«Με την επανεκκίνηση της Warner Bros. Pictures Animation τον Ιούνιο, το στούντιο άλλαξε την παγκόσμια στρατηγική του για να επικεντρωθεί στις κινηματογραφικές κυκλοφορίες», δήλωσε εκπρόσωπος της Warner Bros. Motion Picture Group, σύμφωνα με το Variety. «Με αυτή τη νέα κατεύθυνση, πήραμε τη δύσκολη απόφαση να μην προχωρήσουμε με το "Coyote vs. Acme". Έχουμε τεράστιο σεβασμό για τους κινηματογραφιστές, το καστ και το συνεργείο και είμαστε ευγνώμονες για τη συνεισφορά τους στην ταινία».

Το «Coyote vs. Acme» σκηνοθέτησε ο Ντέιβ Γκριν ο οποίος δήλωσε «είμαι πέρα για πέρα συντετριμμένος από την απόφαση της WB».

«Για τρία χρόνια, ήμουν αρκετά τυχερός να κάνω μια ταινία για τον Wile E. Coyote, τον πιο επίμονο, παθιασμένο και ανθεκτικό χαρακτήρα όλων των εποχών», έγραψε ο σκηνοθέτης στο X. «Ήμουν περιτριγυρισμένος από μια λαμπρή ομάδα, που έδωσε την ψυχή της σε αυτό το έργο για χρόνια. Ήμασταν όλοι αποφασισμένοι να τιμήσουμε τις κληρονομιές αυτών των ιστορικών χαρακτήρων και να τις κάνουμε πραγματικά σωστά. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μάς αγκάλιασε το κοινό των δοκιμαστικών προβολών, που μας επιβράβευσε με φανταστικές βαθμολογίες. Είμαι πολύ περήφανος για το τελικό προϊόν και συντετριμμένος από την απόφαση της WB. Αλλά στο πνεύμα του Wile E. Coyote, η υπομονή και η επιμονή κερδίζουν στο τέλος της ημέρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

