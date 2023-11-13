Hunter Schafer: Εντυπωσίασε με το φόρεμά της στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games»

Στην πρεμιέρα της νέας prequel ταινίας «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» στο Βερολίνο, η Hunter Schafer εμφανίστηκε με ένα φόρεμα το οποίο αποτελείτο από ζωγραφισμένα στο χέρι στοιχεία.

Αποτελούμενο από δεκάδες, κομμένα στο χέρι και με οργανικό σχήμα κομμάτια και κολλημένα πάνω σε ένα ελαστικό με τεχνική κροσέ μεσοφόρι, το φόρεμα είχε σχεδιαστεί και δημιουργηθεί από τον διευθυντή δημιουργικού του οίκου Schiaparelli, τον Daniel Roseberry. Αν και από κοντά, την προσοχή τραβούσαν οι παχιές πινελιές σε κάθε κομμάτι του «παζλ», από μακριά, τα θραύσματα του φορέματος έρχονταν να σχηματίσουν μια εξπρεσιονιστικού στυλ γυμνή γυναικεία φιγούρα. Κάθε κομμάτι του παζλ ήταν διακοσμημένο με στρας, εξασφαλίζοντας το ότι το φόρεμα τρεμόφεγγε από όποια γωνία και αν το κοιτούσε κανείς. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική Vogue, ο Roseberry έκανε νύξη ότι μια πηγή έμπνευσης για το φόρεμα ήταν η τεχνική impasto του Lucian Freud.

Μπορεί πολλοί στον κόσμο της τέχνης που είναι πνεύματα αντιλογίας να χλευάζουν το γεφύρωμα της υψηλής τέχνης με την υψηλή μόδα, αλλά ο οίκος Schiaparelli έχει μια κάποια παράδοση σε αυτό, πειραματιζόμενος με σουρεαλιστική και πρωτοπόρα μόδα πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδια η Elsa Schiaparelli ήταν βαθιά βυθισμένη στις σουρεαλιστικές και Dada καλλιτεχνικές σκηνές όσο διέμενε στη Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 1920, μπλεγμένη στον κύκλο των Man Ray, Marcel Duchamp και Alfred Stieglitz. Όταν πρωτοάνοιξε το ατελιέ της το 1927, έκανε όνομα με τις trompe l'oeil εικόνες της αρχίζοντας με πλεκτές μπλούζες που μιμούνταν την εμφάνιση μπλούζων με lavallière και περνώντας στο επίπεδο συνεργασίας με τον Salvador Dalí που έδωσε το εμβληματικό σε σχήμα υποδήματος Hat και τη Lobster Skirt (και οι δύο κρεασιόν, το 1937).

Ο οίκος συνεχίζει την παράδοση όπως φάνηκε στην πρεμιέρα της «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

