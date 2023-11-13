Λογαριασμός
«Fauda»: Σκοτώθηκε στη Γάζα 38χρονος παραγωγός της σειράς

Σκοτώθηκε σε σήραγγα που η Χαμάς «παγίδευσε» με εκρηκτικά  

Fauda

Mέλος της ομάδας παραγωγής της δημοφιλούς ισραηλινής τηλεοπτικής σειράς «Fauda», ​​του Νetflix, ο 38χρονος Ματάν Μέιρ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.  Έφεδρος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), περιλαμβανόταν στους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στη γραμμή του καθήκοντος στη Γάζα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Jerusalem Post». 

Το καστ του «Fauda» εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατό του: «Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε ότι ένα από τα μέλη της οικογένειάς μας ''Fauda'', ​​ο Matan Meir, σκοτώθηκε στη Γάζα. Ο Matan ήταν αναπόσπαστο μέλος του πληρώματος. Το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από αυτή την τραγική απώλεια. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Matan», έγραφε μια ανάρτηση από το καστ της «Fauda» στο X, πρώην Twitter.

«Fauda» σημαίνει «χάος» στα αραβικά. Αυτή είναι και η ονομασία της σειράς του Netflix που αφορά στο Μεσανατολικό. Αποτελείται από πέντε σεζόν και έχει αποσπάσει το βραβείο καλύτερης δραματικής τηλεοπτικής σειράς στην ισραηλινή τηλεόραση το 2015 και το 2017.

Οι πρωταγωνιστές υποδύονται τα μέλη μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, που πραγματοποιούν επιχειρήσεις κατά τρομοκρατικών οργανώσεων. Τραγική ειρωνεία είναι ότι η σύντροφος του πρωταγωνιστή Λίορ Ραζ (που είναι πολύ δημοφιλής στη χώρα του καθώς θεωρείται ο Ισραηλινός «James Bond», ήταν σωματοφύλακας του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ενώ πλέον πρωταγωνιστεί και σε Αμερικάνικες παραγωγές) είχε δολοφονηθεί από μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς.

