Πώς ένα τραγούδι «κολλάει» στο μυαλό μας – Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό…

Σου έχει τύχει να ακούσεις ένα τραγούδι και μετά να μην μπορείς να το βγάλεις από το μυαλό σου, ότι κι αν κάνεις; Μπορεί να είναι μια απλή διαφήμιση, ένα ρεφρέν που άκουσες στο ραδιόφωνο ή ένα τραγούδι που κάποιος τραγουδούσε δίπλα σου. Ξαφνικά, γίνεται η προσωπική σου «μουσική λούπα» και το σιγοτραγουδάς ή το σιγομουρμουράς όλη μέρα χωρίς καν να το θέλεις. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό;

Το φαινόμενο των earworms

Αυτή η αίσθηση έχει όνομα και λέγεται «earworm» (από το αγγλικό «σκουλήκι του αυτιού»), και όχι, δεν σημαίνει ότι έχεις κάποιο μικρόβιο στο κεφάλι σου! Είναι ένας επιστημονικός όρος που περιγράφει τη μουσική που επαναλαμβάνεται ασταμάτητα στο μυαλό σου. Σύμφωνα με έρευνες, το 90% των ανθρώπων βιώνουν earworms τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ κάποιες φορές μπορεί να κρατήσουν μέρες ολόκληρες.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι επιστήμονες λένε ότι ο εγκέφαλός μας αγαπά τη μουσική, αλλά τα τραγούδια που «κολλάνε» έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά:

• Είναι απλά και επαναλαμβανόμενα, κάτι που τα κάνει εύκολα να απομνημονεύονται.

• Έχουν catchy μελωδία (σκέψου τα ρεφρέν της pop μουσικής που μένουν ανεξίτηλα).

• Υπάρχει κάποια συναισθηματική σύνδεση – αν ακούσεις ένα τραγούδι σε μια ωραία στιγμή, το μυαλό σου το κρατάει.

• Είναι τραγούδια που ακούς συχνά, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιείς.

Πώς να το ξεκολλήσεις από το μυαλό σου

Αν νιώθεις ότι έχεις «κολλήσει» και δεν αντέχεις άλλο να σιγοτραγουδάς το ίδιο ρεφρέν, μπορείς να δοκιμάσεις τα εξής:

• Άκου ένα άλλο τραγούδι που ξέρεις καλά ειδικά κάποιο μελωδικά πιο σύνθετο, όπως κλασική μουσική ή jazz.

• Κάνε κάτι που αποσπά την προσοχή σου, όπως να διαβάσεις ή να λύσεις ένα παζλ.

• Ολοκλήρωσε το τραγούδι. Πολλές φορές το μυαλό το επαναλαμβάνει γιατί δεν θυμάται το τέλος. Άκουσέ το ολόκληρο και μπορεί να ξεκολλήσεις!

• Μάσα μια τσίχλα. Έρευνες δείχνουν ότι η μάσηση μπορεί να «μπλοκάρει» την αναπαραγωγή των earworms στον εγκέφαλο.

Αν πάλι δεν θες να το ξεφορτωθείς, απλά απόλαυσέ το. Ίσως είναι το soundtrack της μέρας σου και ποιος ξέρει, μπορεί να κρύβει ένα μήνυμα που δεν έχεις ακόμα αποκωδικοποιήσει.

