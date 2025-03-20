Γιώργος Γιαννιάς-Ελευθερία Παντελιδάκη: Απόδραση στη Eurodisney με τα παιδιά τους

Trend έχει γίνει τελευταία η Eurodisney για τους celebrities που έχουν παιδιά και βρίσκουν ευκαιρία να το «σκάσουν» και να διασκεδάσουν για λίγες μέρες με παράλληλη επίσκεψη και στο ρομαντικό Παρίσι.

Ανάμεσα σε αυτούς που... ενέδωσαν ήταν ο τραγουδιστής Γιώργος Γιαννιάς και η σύζυγός του, Ελευθερία Παντελιδάκη με τα δύο τους αγόρια, Αντώνη και Στέφανο.

Όπως μάλιστα έγραψε η ίδια είναι το πρώτο οικογενειακό ταξίδι στο εξωτερικό και μας έδειξε στιγμιότυπα τόσο από τη διαδικασία του ταξιδιού, τα αεροδρόμια και το αεροπλάνο όσο και από την επίσκεψη στη ευρωπαϊκή Disneyland.

Η καθηγήτρια χορού και ο τραγουδιστής μετρούν πάνω από δύο δεκαετίες σχέσης αλλά 9 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να στήσει το σπιτικό του στη Μάνδρα όπου μεγάλωσε και δραστηριοποιείται επαγγελματικά η Ελευθερία.

Σε παλιότερη συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο τραγουδιστής είπε πει για τη σύζυγό του: «Είναι μια χαρά η Ελευθερία, μου είχες πει να μην την αλλάξω, την άφησα εκεί, η Ελευθερία μας είναι πάντα εκεί. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Είμαστε 20-21 χρόνια μαζί. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει επικοινωνία…Βγάλε και κάνα χωρισμό από τα on-off που είχαμε».

