Pepper Church Session: Έρχεται ο Sivert Høyem - Την Τετάρτη 26 Μαρτίου στις 20.30

Ένα Pepper Church Session που θα γράψει ιστορία!

Την Τετάρτη 26 Μαρτίου στις 20.30, o Sivert Høyem, ο frontman των Madrugada έρχεται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τους Peppers, για να δημιουργήσει ένα μοναδικό συναυλιακό σύμπαν, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Sivert Høyem φέρνει μαζί του τα τραγούδια που οι Peppers έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, «Sleepwalking Man», «Theaving Heart», «Moon Landing», κομμάτια από το album «On an island», αλλά και από το ολοκαίνουριο -9ο solo άλμπουμ του- «Dancing Headlights».

Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τον Sivert Høyem:

Είναι μεγάλος θαυμαστής σπουδαίων μουσικών όπως η Nina Simone, η Maharishi Jackson και η Francoise Hardy.

Επηρεάστηκε καθοριστικά από τον Leonard Cohen. Μεγάλωσε ακούγοντάς τον από τους γονείς του και πιστεύει ότι η επιρροή του είναι ολοφάνερη τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους του.

Είχε την τιμή να εμφανιστεί αρκετές φορές σε συναυλίες για το Νόμπελ Ειρήνης. Το 2005 έπαιξε μαζί με τους Madrugada στη συναυλία της τελετής απονομής του Νόμπελ Ειρήνης ερμηνεύοντας δύο τραγούδια, το «The Kids Are On High Street» και το «Lift Me» με την Ane Brun.

Έχει κάνει ντουέτα: Με την πολύ γνωστή Νορβηγίδα τραγουδίστρια και συνθέτη, Ane Brun. Ένα από αυτά ήταν η διασκευή του «Everybody Hurts» των REM σε τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Νορβηγία.

Με την Marie Munroe, επίσης διάσημη καλλιτέχνιδα, μουσικό και τραγουδοποιό. Το «My Thieving Heart» το ερμήνευσαν μαζί και στις δύο sold out συναυλίες στο Ηρώδειο το 2016.

Για τη σχέση του με το ελληνικό κοινό: «Είναι σαν μια ερωτική σχέση. Βλέπεις ότι κάποιος ενδιαφέρεται για σένα και επειδή νιώθεις το ίδιο, ανταποδίδεις. Κι αυτό το πράγμα συνεχίζεται και μεγαλώνει και αυτός ο έρωτας γίνεται ολοένα και πιο φλογερός».

Συντονιστείτε στον Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις!

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Campari cocktails: Campari Spritz & Campari Negroni.

