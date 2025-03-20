Τη στυγερή δολοφονία 19χρονης το 2021 θα παρουσιάσει η Πάρις Χίλτον στο νέο της podcast της θα είναι διαθέσιμο από τις 26 Μαρτίου.

Με τίτλο «My Friend Daisy» το podcast θα ασχοληθεί με την ιστορία του αληθινού εγκλήματος με παρουσιάστρια τη δημοσιογράφος Τζεν Σουάν, η οποία κάλυψε την υπόθεση δολοφονίας με ρεπορτάζ.

Η Χίλτον και η εταιρεία της 11:11 έχουν την εκτελεστική παραγωγή του podcast, που εξετάζει τον θάνατο το 2021 της 19χρονης Ντέιζι Ντε Λα Ο στην πόλη Κόμπτον στις ΗΠΑ και πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησαν να βρεθεί ο δολοφόνος της.

Οι προσπάθειές της οικογένειας και των φίλων της Ντέιζι Ντε Λα Ο, πυροδότησαν τελικά ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό, ωθώντας ερασιτέχνες ντετέκτιβ να κάνουν κάτι ριζοσπαστικό: να βοηθήσουν στη σύλληψη ενός δολοφόνου. Η σειρά θα εξερευνήσει την έρευνα και τις επιπτώσεις της, αποκαλύπτοντας τι πήγε στραβά, πώς έγινε viral και γιατί οι κοινότητες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρουν δικαιοσύνη.

«Ψάχνω πάντα τρόπους για να ρίχνω φως σε σημαντικές ιστορίες και όταν διάβασα για πρώτη φορά την ιστορία της Ντέιζι Ντε Λα Ο από την Τζεν Σουάν στο The Cut, με συγκλόνισε αυτό που υπέμεινε — αλλά και με συγκίνησε βαθιά ο τρόπος που η κοινότητά της ενώθηκε χρησιμοποιώντας τον ψηφιακό ακτιβισμό για να ζητήσει δικαιοσύνη. Ευαισθητοποιήστε και συνεχίστε να στέκεστε ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία» ανέφερε η Πάρις Χίλτον. «Οι γυναικείες φωνές πολύ συχνά δεν ακούγονται και παραμένω αφοσιωμένη στην υποστήριξη ενός κόσμου, στον οποίο η ιστορία κάθε γυναίκας έχει σημασία» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

