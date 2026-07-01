Η νέα εποχή, Αλέσιο Λίσι, ξεκίνησε και επίσημα στον ΠΑΟΚ, με τον Ιταλό τεχνικό να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του ως ο καπετάνιος του «Δικεφάλου του Βορρά», στη φιλική επικράτηση απέναντι στην Μπέβερεν (4-1), στην Ολλανδία όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία του.

Με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζει καινούργια πράγματα και με δύο εντελώς πειραματικές 11άδες ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά προετοιμασίας του, χάρη στα τέρματα των Μύθου (9’), Ζαφείρη (51’ και 60’) και το υπέροχο τσίμπημα του Πέλκα στο (87').

Στο 8ο λεπτό ο ΠΑΟΚ απείλησε για πρώτη φορά με αξιώσεις, όταν ο Καμαρά έκανε δυναμική κούρσα από τη δεξιά πλευρά, μπήκε μέσα στην περιοχή και εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ. Ο τερματοφύλακας της Μπέβερεν αντέδρασε σωστά και με δύσκολη επέμβαση απομάκρυνε την μπάλα, αποτρέποντας το 1-0.

Ένα λεπτό αργότερα, στο 9', ο Κωνσταντέλιας εκτέλεσε με ακρίβεια κόρνερ από τα δεξιά, βρίσκοντας τον Μπαταούλα στο ύψος της καρδιάς της περιοχής. Ο νεαρός αμυντικός πήρε την κεφαλιά, όμως δεν κατάφερε να τη στείλει προς την εστία με τον τρόπο που θα ήθελε, χάνοντας σημαντική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.

Στην αμέσως επόμενη εκτέλεση κόρνερ, επίσης από τα δεξιά, ο Κωνσταντέλιας βρήκε ξανά τον Μπαταούλα, ο οποίος επικράτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον αέρα. Αντί να επιχειρήσει τελείωμα, προτίμησε να στρώσει την μπάλα στον Μύθου, ο οποίος από τα όρια της μικρής περιοχής εκτέλεσε ψύχραιμα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.



Στο 28ο λεπτό η Μπέβερεν πλησίασε στην ισοφάριση. Ο Λοκέσα πέρασε κάθετη πάσα προς τον Σάλι, ο οποίος βρέθηκε σχεδόν μόνος απέναντι από την εστία και επιχείρησε άμεσο αριστερό σουτ. Η προσπάθειά του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τσιφτσή, με τον ΠΑΟΚ να γλιτώνει το γκολ.

Στο 35' οι «ασπρόμαυροι» έχασαν τεράστια ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Ο Μπάντε τροφοδότησε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος με εξαιρετική προσποίηση άφησε την μπάλα να περάσει έξυπνα προς τον Μύθου. Ο τελευταίος βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, σπαταλώντας σπουδαία ευκαιρία.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κωνσταντέλιας πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή και εκτέλεσε αμέσως με το πρώτο άγγιγμα. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Μπέβερεν αντέδρασε αποτελεσματικά, κρατώντας το σκορ στο 1-0.

Κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, η Μπέβερεν έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 41'. Ο Λοκέσα έστρωσε την μπάλα στον Σαγιάλα, ο οποίος επιχείρησε αριστερό σουτ. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Κοσίδη, άλλαξε ελαφρώς πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 1-1.



Στο 44ο λεπτό ο Τσιφτσής πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, όταν ο Μαβέντε δοκίμασε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αντέδρασε εξαιρετικά, λέγοντας «όχι» στην προσπάθεια του αντιπάλου και κρατώντας την ισοπαλία.

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ άγγιξε ξανά το γκολ. Ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, διασχίζοντας σχεδόν ολόκληρο το γήπεδο με την μπάλα στα πόδια, πριν πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Μπέρδο. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για εκτέλεση, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Μπέβερεν, με το 1-1 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, μόλις στο 47ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ. Ο Πέλκας βγήκε σε πλάγιο τετ α τετ μετά από εξαιρετική ανάπτυξη των «ασπρόμαυρων», επιχείρησε το τελείωμά του από δύσκολη γωνία, όμως ο τερματοφύλακας της Μπέβερεν αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Ένα λεπτό αργότερα, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κατέληξε έξω από την περιοχή στα πόδια του Ζαφείρη. Ο Έλληνας μέσος δοκίμασε το σουτ στην κίνηση, με την προσπάθειά του να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, σε ακόμη μία καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ.

Η πίεση των παικτών του ΠΑΟΚ απέδωσε καρπούς στο 51ο λεπτό, όταν οι Θεσσαλονικείς ανέκτησαν το προβάδισμα. Ο Ζαφείρης πραγματοποίησε μία ενέργεια γεμάτη επιμονή και αποφασιστικότητα, κλέβοντας αρχικά την μπάλα από αντίπαλο αμυντικό. Στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε τη λανθασμένη έξοδο και εκτίμηση του τερματοφύλακα της Μπέβερεν και, από πλάγια θέση, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-1.



Στο 60ό λεπτό ο ΠΑΟΚ βρήκε και τρίτο γκολ, εκμεταλλευόμενος ακόμη ένα σοβαρό λάθος της βελγικής άμυνας. Ο τερματοφύλακας της Μπέβερεν επιχείρησε να ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω, όμως πάσαρε απευθείας πάνω στον Ζαφείρη. Ο διεθνής χαφ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και, έχοντας μπροστά του ανυπεράσπιστη εστία, πλάσαρε εύστοχα για το 3-1, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.



Το κερασάκι στην τούρτα του ΠΑΟΚ μπήκε από τον Πέλκα στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζαφείρης με μία υπέροχη κάθετη έβγαλε τον συμπαίκτη του σε τετ α τετ και αυτός με ένα υπέροχο τσίμπημα της μπάλα έγραψε το τελικό 4-1.

11άδα ΠΑΟΚ 1ου ημιχρόνου: Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Κοσίδης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπαλντέ, Κωνστατέλιας, Μπέρδος, Μύθου

11άδα ΠΑΟΚ 2ου ημιχρόνου: Γκουγκεσασβίλι, Λύρατζης, Κωττάς, Θυμιάνης, Ντούνγκα, Σαρρής, Ζαφείρης, Γκόμες, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοβ



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