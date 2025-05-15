Finos Film: Το σπαρταριστό βίντεο για την Ημέρα Οικογένειας

Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/RES/47/237) και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου.

Η Finos Film τιμά την Ημέρα Οικογένειας με άλλο ένα σπαρταριστό βίντεο, με «οικογενειακά» αποσπάσματα από αξέχαστες ελληνικές ταινίες.

🏠 «Το σπίτι αυτό είναι τίμιο. Πάππου προς Πάππου». Οικογενειακές ιστορίες δια χειρός Φίνος Φιλμ. Να χαίρεστε τις οικογένειες σας φίλες και φίλοι! 🎬#ΗμέραΟικογένειας pic.twitter.com/VGYBaaLruD — Finos Film (@FinosFilm) May 15, 2025

«"Το σπίτι αυτό είναι τίμιο. Πάππου προς Πάππου". Οικογενειακές ιστορίες δια χειρός Φίνος Φιλμ. Να χαίρεστε τις οικογένειες σας φίλες και φίλοι!» Αναφέρει τη λεζάντα της ανάρτησης.



