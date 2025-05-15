Λογαριασμός
Το σπαρταριστό βίντεο της Φίνος Φιλμ για την Ημέρα Οικογένειας

«Το σπίτι αυτό είναι τίμιο. Πάππου προς Πάππου» - Οικογενειακές ιστορίες δια χειρός Φίνος Φιλμ

Finos Film: Το σπαρταριστό βίντεο για την Ημέρα Οικογένειας

Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/RES/47/237) και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου.

Η Finos Film τιμά την Ημέρα Οικογένειας με άλλο ένα σπαρταριστό βίντεο, με «οικογενειακά» αποσπάσματα από αξέχαστες ελληνικές ταινίες. 

«"Το σπίτι αυτό είναι τίμιο. Πάππου προς Πάππου". Οικογενειακές ιστορίες δια χειρός Φίνος Φιλμ. Να χαίρεστε τις οικογένειες σας φίλες και φίλοι!» Αναφέρει τη λεζάντα της ανάρτησης. 
 

Πηγή: skai.gr

