Οι ελληνικές αρχές έχουν συλλάβει από τις αρχές της εβδομάδας τον 28χρονο Τούρκο εκτελεστή, ο οποίος δολοφόνησε τον 25χρονο ομοεθνή του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, αποκαλύφθηκε η μεθοδολογία της εγκληματικής ομάδας που προσέλαβε τον εκτελεστή και παρουσιάστηκε και το βίντεο ντοκουμέντο με τις διαδρομές του 28χρονου, ένα υλικό το οποίο βοήθησε και την Ελληνική Αστυνομία να βρει τον δράστη.

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Απ' ότι φαίνεται, πολλαπλά κλιμάκια Τούρκων μαφιόζων προσλαμβάνουν εκτελεστές, τους οπλίζουν, τους μεταφέρουν στην Ελλάδα, τους νοικιάζουν Airbnb και καθαρίζουν στοιχεία μετά από εγκληματικές ενέργειες.

Σε ένα χαρακτηριστικό βίντεο, φαίνεται ένα μέρος αυτής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας, καθώς αποτυπώνεται ο 28χρονος εκτελεστής της εγκληματικής οργάνωσης "Daltons", σχεδόν μία ώρα πριν από τη δολοφονία του 25χρονου ομοεθνή του (περίπου στις 20:00), όπου φαίνεται να κατευθύνεται στο σημείο της δολοφονικής ενέδρας στα Εξάρχεια. Φορά μαύρα ρούχα και καπέλο και φέρει ακουστικά. Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με το κινητό του τηλέφωνο και όπως λένε οι αστυνομικοί, είτε έχει απευθείας επικοινωνία με τους εντολείς της δολοφονίας - οι οποίοι του έδωσαν 19.000 ευρώ για να αναλάβει την εκτέλεση - είτε, πιθανότερα, ακούει τις οδηγίες του GPS για να εντοπίσει τον στόχο του, τον 25χρονο ο οποίος συνήθιζε να βγάζει τον σκύλο του βόλτα από τα σκαλιά της Καλλιδρομίου, προς τον λόφο του Στρέφη.

Οι εντολείς του είχαν δώσει μάλιστα και φωτογραφίες του στόχου, τον οποίο είχε και στο τηλέφωνό του, προκειμένου να σιγουρευτεί και να αποφύγει την περίπτωση λάθους. Λίγο μετά τις 21:00 εντόπισε το θύμα στα σκαλιά και της Καλλιδρομίου και τον πυροβόλησε επτά φορές.

Στη συνέχεια πήγε σε ένα από τα έξι διαμερίσματα που του είχαν νοικιάσει στην περιοχή, άλλαξε ρούχα, κατευθύνθηκε σε άλλο διαμέρισμα στην Καλλιθέα, προκειμένου οι συνεργοί του να πάνε να καθαρίσουν το σπίτι των Εξαρχείων και να εξαφανίσουν το όπλο του εγκλήματος. Δύο εβδομάδες μετά, ωστόσο, αξιοποιώντας πληροφορίες και το βιντεοληπτικό υλικό, όπως και πολλά άλλα, οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψή του δράστη.

Πηγή: skai.gr

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