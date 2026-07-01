NATO: Οι Ευρωπαίοι καλύπτουν τα αμυντικά κενά των ΗΠΑ - «Αγκάθι» τα στρατηγικά βομβαρδιστικά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κύρια «τρύπα» για το ΝΑΤΟ παραμένουν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, καθώς οι ΗΠΑ θα διαθέσουν ένα αντί για δύο, σύμφωνα με πηγή.

Οι αμερικανικές περικοπές αφορούν μαχητικά, drones, αεροσκάφη ανεφοδιασμού, πλοία και βομβαρδιστικά, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Οι αλλαγές θα συζητηθούν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στις 7-8 Ιουλίου.

Το ΝΑΤΟ αναμένεται να ανακοινώσει στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας στην Άγκυρα ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν καλύψει σχεδόν όλα τα κενά που αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας, δήλωσε την Τετάρτη πηγή του ΝΑΤΟ στο Reuters.

Το βασικό κενό, που το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να δυσκολεύεται να καλύψει, αφορά τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, καθώς οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα διαθέσουν ένα μόνο αεροσκάφος αντί για δύο, ανέφερε η πηγή.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους συμμάχους τους τον Μάιο ότι αποφάσισαν να περιορίσουν το σύνολο των στρατιωτικών δυνατοτήτων που δεσμεύουν για τη διατλαντική Συμμαχία σε περίπτωση κρίσης, εγείροντας ερωτήματα ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στις 7-8 Ιουλίου.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να τερματιστεί σταδιακά μια «μη υγιής συνεξάρτηση» από τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς η Ουάσιγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ταυτόχρονων συγκρούσεων σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ, τον Αμερικανό πτέραρχο Alexus Grynkewich.

Στα μέσα Ιουνίου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι οι υπόλοιποι σύμμαχοι αυξάνουν τη συνεισφορά τους και θα καλύψουν «πολλά» από τα κενά, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς σχετικά, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ παρέπεμψε στις δηλώσεις Ρούτε.

Οι ΗΠΑ δεν δημοσιοποίησαν λεπτομέρειες για τις μειώσεις, ωστόσο αυτές αφορούν από αεροσκάφη ανεφοδιασμού μέχρι μαχητικά, drones και πλοία, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε στο Reuters στρατιωτική πηγή.

Ο αριθμός των αμερικανικών μαχητικών F-15 και F-15E που θα είναι διαθέσιμα στο ΝΑΤΟ θα μειωθεί κατά ένα τρίτο, στα 99, ενώ ο αριθμός των drones MQ-4 και MQ-9 Reaper θα μειωθεί στο μισό, στα 12, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αριθμός των αεροσκαφών ανεφοδιασμού KC-135 και KC-46 μειώνεται στα 63 από 79, ενώ θα διατεθούν μόνο ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό και ένα αεροπλανοφόρο, αντί για δύο.

Ο αριθμός των αεροσκαφών ναυτικής περιπολίας μειώνεται στα 15 από 26, ο αριθμός των αντιτορπιλικών πέφτει στα εννέα από 17, ενώ από τις δεσμεύσεις αποσύρεται και το μοναδικό υποβρύχιο που φέρει πυραύλους cruise.

Η Συμμαχία του ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση, με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να υλοποιήσει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αποχώρηση.

Πηγή: skai.gr

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