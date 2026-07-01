Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου μέλους πληρώματος, μετά την πτώση ελικοπτέρου MH-60S Sea Hawk την Τετάρτη στην Αραβική Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Το ελικόπτερο, που ανήκει στο USS George H.W. Bush, «πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην Αραβική Θάλασσα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το περιστατικό προκλήθηκε από εχθρική ενέργεια», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η Κεντρική Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ.

On July 1 at 3:30 a.m. ET, the aircrew of an MH-60S Sea Hawk helicopter assigned to USS George H.W. Bush (CVN 77) conducted an emergency water landing in the Arabian Sea. There is no indication the emergency was caused by hostile action. Three of the helicopter’s four crew… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 1, 2026

«Τρία από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση πάνω στο George H.W. Bush. Ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή διεξάγουν αυτή την ώρα έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου μέλους του πληρώματος, το οποίο εξακολουθεί να αγνοείται», προστίθεται στην ανάρτηση.

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου, ενώ, σύμφωνα με την ανάρτηση, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.



Πηγή: skai.gr

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