Περισσότεροι «μαμάκηδες» στη Γερμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το 30% των 25χρονων στη Γερμανία μένει ακόμη με τους γονείς του, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ποσοστό αυξημένο από το σταθερό 28% προηγούμενων ετών.

Περισσότεροι νεαροί άνδρες (36%) παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι στην ηλικία των 25 ετών σε σύγκριση με τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας (23%).

Η τάση αυτή έχει οδηγήσει στη χρήση της φράσης «Ξενοδοχείον Η Μαμά» στη Γερμανία, που περιγράφει την παραμονή των νεαρών στο οικογενειακό σπίτι.

Φταίει άραγε η ύφεση; Περίπου ένας στους τρεις άνδρες στη Γερμανία μένει ακόμη με τους γονείς του σε ηλικία 25 ετών. Οι γυναίκες μάλλον διεκδικούν πιο νωρίς την ανεξαρτησία τους.Φταίει άραγε η ύφεση; Τουλάχιστον ένα στα τρία αγόρια στη Γερμανία μένει με τους γονείς του ακόμη και μετά την ηλικία των 25 ετών. Τα κορίτσια φαίνεται ότι διεκδικούν πιο νωρίς την ανεξαρτησία τους, αλλά και εκείνα προτιμούν πολλές φορές τη σπιτική φροντίδα.



Συγκεκριμένα, το 30% των 25χρονων στη Γερμανία μένει ακόμη με τους γονείς του, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2025. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται αυξημένο, για πρώτη φορά μετά από μία σειρά ετών στα οποία παρέμενε σταθερά γύρω στο 28%. Γι' αυτές τις περιπτώσεις οι Γερμανοί χρησιμοποιούν την ελαφρώς περιπαικτική φράση «Ξενοδοχείον Η Μαμά» (Hotel Mama).

Πηγή: Deutsche Welle

Μία σημαντική διαφορά: οι νεαροί άνδρες φαίνεται πως διστάζουν περισσότερο να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους σε σχέση με τις γυναίκες σε αντίστοιχη ηλικία. Το 36% των ανδρών παραμένει στο πατρικό σπίτι σε ηλικία 25 ετών, ενώ για τις 25χρονες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 23%.Σε μεγαλύτερες ηλικίες οι διαφορές αμβλύνονται, αλλά δεν εξαλείφονται. Τη μητρική και πατρική φροντίδα εξακολουθεί να εμπιστεύεται στα 30 του χρόνια το 13% των ανδρών, αλλά μόλις το 7% των γυναικών. Σε ηλικία 40 ετών τα ποσοστά μειώνονται ακόμα περισσότερο και φτάνουν το 5% για τους άνδρες και μόλις το 2% για τις γυναίκες.Σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕΑς το διατυπώσουμε διαφορετικά: Σύμφωνα με τον στατιστικό μέσο όρο, οι νέοι στη Γερμανία φεύγουν από το σπίτι για να αναζητήσουν δική τους στέγη σε ηλικία 24,1 ετών (23,3 έτη για τις γυναίκες, 24,8 για τους άνδρες). Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ηλικία αυτή υποδηλώνει μία έντονη τάση για ανεξαρτησία. Βέβαια, ο αποχωρισμός μπορεί να είναι υποχρεωτικός όταν το παιδί φεύγει από το σπίτι για σπουδές ή για επαγγελματική κατάρτιση σε άλλη πόλη από εκείνη, στην οποία έχει μεγαλώσει.Ο μέσος όρος για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα 26,3 έτη. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι «στις βορειοευρωπαϊκές χώρες οι νέοι φεύγουν από την οικογενειακή εστία σε πολύ πιο νεαρή ηλικία», επισημαίνoυν στο πρακτορείο dpa οι ειδικοί της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, επικαλούμενοι σχετικά στοιχεία της Eurostat.Οι πιο «ανυπόμονοι» σε όλη την Ευρώπη είναι οι Φινλανδοί, οι οποίοι αναζητούν δική τους στέγη σε ηλικία 21,3 ετών, κατά μέσο όρο. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Δανοί (21,8 έτη), αλλά και οι Λιθουανοί (22,7). Στον αντίποδα, οι Κροάτες δεν βιάζονται καθόλου και εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι σε ηλικία 31,5 ετών. Πρόκειται για «πανευρωπαϊκό ρεκόρ». Αλλά και οι Έλληνες δεν πάνε πολύ πίσω, καθώς εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σε ηλικία 30,9 ετών. Το ίδιο ποσοστό καταγράφεται στη Σλοβακία.Οι περισσότεροι δεν είναι άνεργοι...Όσον αφορά τη Γερμανία πάντως, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που παραμένουν στην οικογενειακή εστία δεν είναι άνεργοι, ούτε εντελώς άποροι. Αντιθέτως, το 77% των ερωτηθέντων, ηλικίας 25-34 ετών, εργάζεται κανονικά και μάλιστα οι 8 στους 10 έχουν καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μόλις το 6% είναι άνεργοι.Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.