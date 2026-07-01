«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Ιουνίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες.

Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Με τις πληρωμές Ιουνίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες», αναφέρει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της.

«Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία», η ΔΥΠΑ τονίζει ότι συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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