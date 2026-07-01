Οι ΗΠΑ δεν ανανεώνουν την εμπορική συμφωνία με Μεξικό-Καναδά - Ανοίγει ο δρόμος για ετήσιες αναθεωρήσεις της USMCA

Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να μην ανανεώσει την τριμερή εμπορική συμφωνία με τον Καναδά και το Μεξικό, επιλέγοντας αντ’ αυτού να διενεργεί ετήσιες αναθεωρήσεις της συνθήκης που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε κάποτε χαρακτηρίσει ως «την καλύτερη συμφωνία που έχουμε συνάψει ποτέ».

Η πολυαναμενόμενη απόφαση σχετικά με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά, γνωστή ως USMCA, ανακοινώθηκε την Τετάρτη, στην ημερομηνία-προθεσμία κατά την οποία οι τρεις εμπορικοί εταίροι της Βόρειας Αμερικής έπρεπε να αποφασίσουν αν θα ανανεώσουν τη συμφωνία τους για μια ακόμη περίοδο 16 ετών.

Η απόφαση σημαίνει ότι η USMCA θα παραμείνει σε ισχύ για άλλη μια δεκαετία, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος δεν θα επιχειρήσει να αποχωρήσει από αυτήν. Ωστόσο, ενεργοποιεί επίσης ετήσιες αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επαναδιαπραγμάτευση σημαντικών τμημάτων της συνθήκης.

Ο Τραμπ «αποφάσισε να μην εγκρίνει την ανανέωση της USMCA χωρίς να επιλύσει τα υπάρχοντα ζητήματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στην οποία ανακοίνωσε την απόφαση αυτή. «Με άλλα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφώνησαν να ανανεώσουν τη USMCA στην τρέχουσα μορφή της. Ως εκ τούτου, η USMCA δεν ανανεώνεται», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το «κύριο» πρόβλημα που έχει ο Τραμπ με τη USMCA αφορά τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ έναντι των δύο εμπορικών εταίρων.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «έχει ήδη αλλάξει τη φύση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού» πριν από την προθεσμία της Τετάρτης, μέσω των δασμών που επέβαλε.

Ο Αμερικανός Εμπορικός Εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ, σε δήλωση που εκδόθηκε ενώ η τηλεφωνική συνομιλία βρισκόταν σε εξέλιξη, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Μεξικό και τον Καναδά για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της συμφωνίας».

Η USMCA είχε υπογραφεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, προκειμένου να αντικαταστήσει την προηγούμενη τριμερή εμπορική συμφωνία, που είχε διαρκέσει 26 χρόνια, γνωστή ως NAFTA, την οποία ο Τραμπ συχνά καταδίκαζε ως μια συμφωνία που έβλαπτε τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Όταν η νέα συμφωνία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020, ο Τραμπ την χαρακτήρισε ως «τη δικαιότερη, πιο ισορροπημένη και ευεργετική εμπορική συμφωνία που έχουμε υπογράψει ποτέ».

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του Τραμπ για τη συμφωνία USMCA έχει μειωθεί πρόσφατα, παράλληλα με την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους δύο γείτονές τους.

Πηγή: skai.gr

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