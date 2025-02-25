Ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του σε συνέντευξη στους Sunday Times, για το γεγονός ότι τον αντιμετωπίζουν ως «παιδί νεποτισμού», παρά τις θετικές κριτικές που λαμβάνει για την ερμηνεία του στην 3η σεζόν του «The White Lotus».

Στη σειρά, ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρίας Σράιβερ υποδύεται τον Saxton Ratliff έναν προνομιούχο νεαρό, παιδί ενός εγκληματία που φλερτάρει ακατάπαυστα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι γυμνός στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου με τον μικρότερο αδελφό του.

Patrick Schwarzenegger Says ‘It’s Frustrating’ People Think He Got ‘White Lotus’ Role Due to Dad Arnold: ‘I’ve Had 10 Years of Acting Classes’ and ‘Hundreds of Rejected Auditions’https://t.co/5Cxcsncumj — Variety (@Variety) February 24, 2025

«Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι που θα πουν ότι πήρα αυτόν τον ρόλο λόγω του πατέρα μου» δήλωσε ο Σβαρτσενέγκερ. «Δεν θα δουν ότι έχω κάνει 10 χρόνια μαθήματα υποκριτικής, ή ότι έπαιρνα μέρος σε σχολικές παραστάσεις κάθε εβδομάδα, ή ότι δούλευα τους χαρακτήρες μου ατελείωτες ώρες και έχω περάσει από εκατοντάδες απορριφθείσες οντισιόν. Φυσικά, είναι απογοητευτικό και μπορεί να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, μακάρι να μην είχα το επώνυμό μου. Αλλά αυτή είναι μια μικρή στιγμή», ανέφερε.

Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις και την κριτική, ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αντάλλαζε ποτέ τη ζωή του, σύμφωνα με το Variety.

«Είμαι πολύ τυχερός που έχω τη ζωή και την οικογένεια αυτή, τους γονείς μου με τα μαθήματα και τις αξίες που μου έχουν εμφυσήσει» συμπλήρωσε.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν της διάσημης σειράς και πόζαρε στο κόκκινο χαλί με τον νεαρό πρωταγωνιστή. Στη συνέχεια με ανάρτηση στο Instagram, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ερμηνεία του γιου του και για την ίδια τη σειρά, προτρέποντας τους θαυμαστές του να παρακολουθήσουν τα νέα επεισόδια.

