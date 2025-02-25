Karla Sofia Gascon: Η πρωταγωνίστρια του «Emilia Perez» θα είναι παρούσα στην τελετή των Όσκαρ

Η πρωταγωνίστρια του «Emilia Pérez», Κάρλα Σοφία Γκασκόν, αναμένεται να παρευρεθεί στα Όσκαρ, στις 2 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Χόλυγουντ. Το Netflix θα καλύψει τα έξοδα για την παρουσία της στην τελετή της υποψήφιας για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Ωστόσο, λεπτομέρειες σχετικά με την εμφάνισή της όπως, αν θα βρεθεί στο κόκκινο χαλί, ή αν θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και αν θα καθίσει μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Ζόε Σαλτάνα και Σελένα Γκόμεζ καθώς και με τον σκηνοθέτη Ζακ Οντιάρ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι η Γκασκόν έγραψε ιστορία με την υποψηφιότητά της ως η πρώτη ανοιχτά τρανς ηθοποιός που προτάθηκε για Όσκαρ ερμηνείας. Όμως λίγες ημέρες αργότερα δέχτηκε ένα σημαντικό πλήγμα καθώς ανασύρθηκαν παλαιότερες αμφιλεγόμενες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά την συγνώμης της, η ιστορία έχει ρίξει βαριά σκιά στην υποψηφιότητά της.

«Ως μέλος μιας περιθωριοποιημένης κοινότητας γνωρίζω πολύ καλά αυτό το βάσανο και λυπάμαι βαθύτατα που προκάλεσα πόνο σε κάποιους. Σε όλη μου τη ζωή πάλευα για έναν καλύτερο κόσμο. Πιστεύω ότι το φως πάντα θα θριαμβεύει επί του σκότους» είχε αναφέρει σε δήλωσή της στο Variety.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.