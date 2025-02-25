«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Βγαίνουμε Ζωντανά από το γραφικό Μέτσοβο - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Από το γραφικό Μέτσοβο βγαίνει ζωντανά σήμερα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, στις 14.45, το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.

Τι έκανε άραγε το γάλα γαϊδούρας τόσο ιδιαίτερο ώστε να το επιλέγει η βασίλισσα Κλεοπάτρα για το λουτρό της; Θα το μάθουμε κι αυτό σε μία μετσοβίτικη φάρμα όπου τα γαϊδουράκια παράγουν φρέσκο, βιολογικό γάλα, το οποίο μετατρέπεται σε διαφορετικά προϊόντα με ευεργετικές ιδιότητες.

Ο χρόνος έχει ξεχάσει τα ηπειρωτικά χωριά πλάι στα βόρεια σύνορα, με το Μολυβδοσκέπαστο, στο ακρότατο όριο, να αναζητεί διέξοδο για να επιστρέψει ο κόσμος και να καλλιεργήσει πάλι τη γη. Αυτό που διαπιστώνεται, είναι ότι ελάχιστα χωράφια μόνο παράγουν χάρη στους λίγους εναπομείναντες αγρότες που παλεύουν με τα δύσκολα. Ο τελευταίος νέος του χωριού είναι μελισσοκόμος, παραμένει και αντιστέκεται.

Μία συναρπαστική εμπειρία με συνεχή ξαφνιάσματα από τις εικόνες της φύσης που μεταβάλλονται διαρκώς, βιώσαμε κάνοντας ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη. Σε έναν ποταμό μεγαλείο!

Λευκό τοπίο μαγικό, αυτό του Χιονοδρομικού Κέντρου Μετσόβου, στο Ανήλιο. Ζούμε για λίγο την έξαψη κάθε επισκέπτη με τα αθλήματα του βουνού, το snowmobile και το σκι.

Δείτε το trailer:

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

