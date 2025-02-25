Ο Τότσικας ντύθηκε μπανάνα και η Ρέβη σφουγγαρίστρα!

Πραγματικά αυτό το ζευγάρι απ' όποια πλευρά κι αν το δεις είναι couple goals. Ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη, κρατάνε χαμηλά τη μπάλα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Εξαιρετικά πετυχημένοι και οι δύο, ο καθένας στον τομέα του, φουλ ερωτευμένοι κι ευτυχισμένοι εδώ και πολλά χρόνια είναι ένα από τα ζευγάρια αυτά που πραγματικά χαίρεσαι να βλέπεις και να ακούς.

Γιατί δεν είναι μόνο όμορφοι κι ευτυχισμένοι, είναι και σκεπτόμενοι και με πολύ ωραίες αντιλήψεις για τη ζωή που δεν διστάζουν να εκφράσουν. Το έχουν δείξει πολλές φορές, το έδειξαν και το καλοκαίρι που μας πέρασε όταν πήραν τα δίδυμα παιδιά τους και αντί να πάνε διακοπές στην Τήνο που έχουν και το εξοχικό τους ή σε κάποιο άλλο νησί επέλεξαν να πάνε οικογενειακώς στην Αφρική και να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε χωριά που δεν έχουν σχεδόν τίποτα.

Μαθήματα ζωής και για τους ίδιους και για όσους τους ακολουθούν. Και μέσα σε όλα αυτά, είναι ένα ζευγάρι που δεν χάνει το χιούμορ του, που αυτοσαρκάζεται και πειράζεται και γελάει με την ψυχή του. Και η επιλογή που έκαναν για τη φετινή τους μεταμφίεση τις Απόκριες πραγματικά μας έφερε δάκρυα στα μάτια από τα γέλια.

Ο Αποστόλης Τότσικας ντύθηκε μπανάνα και η Ρούλα Ρέβη... σφουγγαρίστρα! Κλαίμε.... Δεν ξέρουμε ποιός από τους δύο είχε την έμπνευση αλλά τα θερμά μας συγχαρητήρια κι ευχαριστούμε... (όρθιες)

