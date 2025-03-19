Από την Καλαμάτα, την πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας, βγαίνει ζωντανά σήμερα, Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 14.45, η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.

Η Καλαμάτα περήφανα δηλώνει ότι αναδείχτηκε «πράσινη πόλη» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθώς 50% της έκτασής της καλύπτεται από πράσινο. Με μία μεγάλη βόλτα στις οάσεις πρασίνου, μαθαίνουμε τα σχέδια για την μετατροπή της σε κλιματικά «ουδέτερη» πόλη, ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η διαβίωση των κατοίκων της.

Σε ένα σχολείο της πόλης, οι μαθητές μαθαίνουν από τη δασκάλα τους αλλά και για τη δασκάλα τους και την αναπηρία της. Διαχέουν έτσι γνώση και αποδοχή. Η Ακριβή είναι μία νεαρή κοπέλα που έμεινε παραπληγική πριν από πέντε χρόνια. Στο δημοτικό όπου εργάζεται, μας μιλά για τις μικρές νίκες στα απλά πράγματα της καθημερινότητας, για τη ζωή στην πόλη της και την αξίωσή της να έχει ισότιμη αντιμετώπιση.

Το κεντρικό σύστημα θέρμανσης δεν δουλεύει και υποκαθίσταται από κλιματιστικά και το ζεστό νερό είναι συχνά στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που μένουν στην Εστία της Καλαμάτας. Πόσο δύσκολα αποκτάται το πτυχίο σε μια πόλη της περιφέρειας σήμερα;

Χρώματα κι αρώματα από την κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Καθημερινά, οι καταναλωτές την τιμούν, μιας και εκεί μπορούν να βρουν αφθονία προϊόντων και ποικιλία καταστημάτων, ενώ συχνά λειτουργεί και ως επισκέψιμος χώρος και σκηνή διασκέδασης.

