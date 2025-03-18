Η Ιωάννα Τούνη διαψεύδει πως έχει σχέση με τον Νίκο Παππά - «Δεν είμαστε καν φίλοι»

Eνοχλημένη είναι η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη από δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες και που την θέλουν να έχει σχέση με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, μετά τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η ίδια, μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων της, αναφέρει πως τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή και συκοφαντικά».

Σημειώνεται πως οι φήμες κυκλοφόρησαν μετά από βραδινή έξοδο της influencer σε νυχτερινό κέντρο στο οποίο βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής, ενώ κυκλοφόρησαν και βίντεο που φαίνεται να ήταν σε κοντινά τραπέζια.

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ότι διασκεδάζαμε με τον κ. Παππά, δεν βρισκόμασταν ούτε καν στο ίδιο τραπέζι καθώς η έξοδος μας δεν ήταν κοινή», λέει στην ανακοίνωση, ενώ τονίζει πως δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο, ούτε καν φιλική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ιωάννας Τούνη:

«Σχετικά με την παρουσίαση και αναπαραγωγή από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, περιοδικά και ιστοσελίδες, ειδήσεων και φημολογιών υπονοώντας ότι διατηρώ ερωτική σχέση ή επαφή με τον κ. Νικόλαο Παππά, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Τις τελευταίες ώρες παρουσιάζονται σωρηδόν στο διαδίκτυο, τα περιοδικά και τις τηλεοπτικές εκπομπές αναληθείς ειδήσεις υπονοώντας ότι διατηρώ ερωτική σχέση ή επαφή με τον Ευρωβουλευτή Νικόλαο Παππά, τις οποίες διαψεύδω κατηγορηματικά και οι οποίες θα πρέπει να σταματήσουν εδώ!

Με το παρόν σας δηλώνω ότι όλα όσα διαδίδονται και αναπαράγονται περί δήθεν διατήρησης ερωτικής μου σχέσης ή οποιασδήποτε επαφής με τον κ. Παππά, παραβιάζουν κάθε έννοια δικαίου, τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της προσωπικότητας του ατόμου, το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, αλλά και τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και την κείμενη Νομοθεσία και είναι ΨΕΥΔΗ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΑ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΕ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ! Περαιτέρω, εκφράζω την έντονη ενόχληση μου για τον τρόπο με τον οποίο τέτοιου είδους ζητήματα παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να τηρείται η απαιτούμενη ευαισθησία και χωρίς κανένα σεβασμό στο θεσμό της οικογένειας, δεδομένου ότι είμαι μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου.

Η δημόσια διάδοση και αναπαραγωγή τέτοιων θεμάτων, προσβάλλει βάναυσα την προσωπικότητά μου, ως ατομικό δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα! Οι ψευδείς ειδήσεις και φημολογίες που διαδίδονται αμείωτα και προκλητικά από την Κυριακή 16-03-2025 μέχρι και σήμερα θίγουν την τιμή και την υπόληψη μου ενώ προσβάλλουν βάναυσα την προσωπική και την οικογενειακή μου ζωή προκαλώντας έντονη αναστάτωση και ένταση.

Η μοναδική αλήθεια είναι ότι με τον ανωτέρω δεν μας συνδέει καμία σχέση ούτε καν φιλική, πολλώ δε μάλλον ερωτική! Τονίζω δε ότι κατά την έξοδο μου την Παρασκευή 14-03-2025 σε νυκτερινό κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκα χωρίς τη συναίνεση μου και παρουσιάστηκε ψευδώς ότι διασκεδάζαμε με τον κ. Παππά, δεν βρισκόμασταν ούτε καν στο ίδιο τραπέζι καθώς η έξοδος μας δεν ήταν κοινή. Πέραν της προσβολής στην προσωπικότητα μου οι διαδόσεις αυτές επιφέρουν σοβαρές συνέπειες στην ομαλή εξέλιξη της προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου μου, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με καταστάσεις που επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογική του ισορροπία και την ομαλή κοινωνική του ανάπτυξη.

Πρωταρχικό μου μέλημα είναι η συναισθηματική σταθερότητα και η ψυχική ευημερία τόσο του παιδιού μου όσο και η δική μου και ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ΡΗΤΑ ότι θα κινηθώ νομικά κατά οποιασδήποτε δημόσιας αναφοράς σε προσωπικά μου ζητήματα που επηρεάζει άμεσα την ψυχολογική του ισορροπία και την ομαλή κοινωνική του ανάπτυξή!

Σε κάθε, δε, περίπτωση ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι δεν επιθυμώ την αναπαραγωγή ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, οι οποίες αφορούν την προσωπική μου ζωή και θίγουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψή μου.

Με τις ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ έχετε προσβάλλει την προσωπικότητα μου και ειδικότερα την τιμή και την υπόληψη μου, την ψυχική μου υγεία και τον συναισθηματικό μου κόσμο καθώς και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας μου αλλά και της προσωπικότητας του ανηλίκου τέκνου μου.

Για τους ανωτέρους λόγους, ΣΑΣ ΚΑΛΩ με την παρούσα αναφορά μου και προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων, να μην επαναλάβετε στο μέλλον την προσβολή της προσωπικότητας μου. Ειδικότερα σας καλώ να μην δημοσιεύσετε τίποτα σχετικό στο μέλλον περί της δήθεν διατήρησης ερωτικής σχέσης ή οποιασδήποτε επαφής με τον κ. Νικόλαο Παππά ή να εκφράσετε υπόνοιες για την ύπαρξη αυτής με σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ και ΔΗΛΩΝΩ ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για την προάσπιση του ονόματος, της τιμής και της υπόληψης μου αλλά και της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας εμού και του ανηλίκου τέκνου μου έναντι όλων όσων ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΦΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που θίγουν την τιμή και την υπόληψη μου!».

