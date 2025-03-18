Ναταλία Κηρύκου - Νίκος Θεοδωρόπουλος: Ο ονειρικός τους γάμος στις Σεϋχέλλες!

Τις φωτογραφίες από τον εξωτικό της γάμο πάνω στο κύμα στις Σεϋχέλλες ανέβασε η Ναταλία Κηρύκου. Η ηθοποιός παντρεύτηκε σε ένα ονειρικό σκηνικό τον αγαπημένο της και πατέρα των παιδιών της, επιχειρηματία Νίκο Θεοδωρόπουλο.

Διαβάστε ακόμα : Βάσω Λασκαράκη: Όσα αποκάλυψε πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας του συζύγου της αλλά και το υποκοριστικό που της έχει δώσει

«Το να σε παντρευτώ μοιάζει σαν το πεπρωμένο που χάραξε τα μονοπάτια μας για να διασταυρωθούν και είμαι πραγματικά ευτυχισμένη, σε μια αγάπη τόσο βαθιά και αγνή, ζωγραφισμένη με χρώματα που δεν ήξερα ποτέ ότι υπήρχαν. Για πάντα στο πλευρό σου» έγραψε ανεβάζοντας φωτογραφίες από το γαμήλιο σκηνικό που είχε στηθεί πάνω στην άμμο, τις υπογραφές του γάμου και τα γαμήλια κοκτέιλ.

Αντίστοιχη ανάρτηση έκανε και ο επιχειρηματίας.

«Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου, σε μια στιγμή που έμοιαζε με όνειρο και με μια υπόσχεση: Να σε αγαπώ και να σε φροντίζω για πάντα».

Το ζευγάρι πριν από λίγους μήνες, τον Δεκέμβριο του 2024, απέκτησε δίδυμα αγοράκια.

Η Ναταλία Κηρύκου έγινε γνωστή από την καθημερινή δραματική σειρά του Mega Channel «Δικαίωση» όπου υποδύθηκε την Λία Ρήγα. Ακολούθησε η συμμετοχή της στην κωμική σειρά «Οι Συμμαθητές» και ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε στο βασικό καστ του πρώτου κύκλου της καθημερινής σειράς «Έλα στη θέση μου» υποδυόμενη τη Λίζα. Το 2019 μπήκε στο καστ της σειράς «8 Λέξεις» στον ρόλο της Έρσης Πολίτη.

Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος είναι εκ των συνιδριτών της Flex Car και έχει συμπεριληφθεί στους 30 under 30 του Forbes στην Ελλάδα. Από τα 25 ασχολείται με την πολιτική και έχει διατελέσει Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς, διορισμένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.