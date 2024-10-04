Στα 93 της χρόνια, η θρυλική κουβανή τραγουδίστρια Ομάρα Πορτουόντο, η ντίβα του δημοφιλούς συγκροτήματος Buena Vista Social Club, βάζει τέλος στην καριέρα της, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο γιος και καλλιτεχνικός πράκτοράς της.

«Θεωρούμε πρέπον να ανακοινώσουμε την οριστική αποχώρηση της Ομάρας από τη σκηνή την ερχόμενη Κυριακή, έπειτα από εμφάνιση στη Βουδαπέστη», ανέφερε ο Αριέλ Χιμένες, ο μοναχογιός της, μέσω Facebook.

Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club, anuncia su retiro de los escenarioshttps://t.co/IlKftQNRBv pic.twitter.com/dgrDEfTcPz — @EmbaCubaSriLanka (@EmbaCubaSriLank) October 4, 2024

Ο γιος και πράκτορας της τραγουδίστριας διευκρίνισε πως κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Βαρκελώνη, η Ομάρα Πορτουόντο παρουσίασε «ενδείξεις κόπωσης και αποπροσανατολισμού» και χρειάστηκε να αποσυρθεί από τη σκηνή, όπου εμφανιζόταν μαζί με κουβανικό συγκρότημα.

Είναι «καλά», δέχεται «φροντίδες» και τελεί υπό «την παρακολούθηση του προσωπικού γιατρού της», ο οποίος τη συνοδεύει στις περιοδείες της, πρόσθεσε ο κ. Χιμένες. Διευκρίνισε πως η μητέρα του δεν θα τραγουδήσει στην αποχαιρετιστήρια συναυλία στη Βουδαπέστη, ουσιαστικά φόρο τιμής στην ίδια.

Γεννημένη την 29η Οκτωβρίου 1930 στην Αβάνα, η Ομάρα Πορτουόντο, γνωστή για τη ζεστή, βελούδινη φωνή της, δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της σε διάφορα είδη κουβανικής μουσικής, από τα μπολερό ως το «filin» (ή «feeling»), ρομαντικό στιλ επηρεασμένο από τη βορειοαμερικανική τζαζ.

Η συμμετοχή της στο Buena Vista Social Club, μουσικό εγχείρημα στα τέλη των χρόνων του 1990 στο οποίο πείστηκαν να συμμετάσχουν ξεχασμένες δόξες της χρυσής εποχής της κουβανικής μουσικής, την έκανε γνωστή πολύ ευρύτερα — σ’ όλο τον κόσμο. Ο απρόσμενος θρίαμβος οδήγησε στην κυκλοφορία του άλμπουμ «Το Buena Vista Social Club παρουσιάζει την Ομάρα Πορτουόντο». Η τραγουδίστρια τιμήθηκε μεταξύ άλλων με δυο βραβεία Γκράμι για τη λατινοαμερικάνικη σκηνή, χάρη στα άλμπουμ Gracias (2009) και Vida (2023).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

