Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Με ενοχλούσε η εικόνα μου και δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου»

Για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με τα επιπλέον κιλά που έβαλε τα τελευταία χρόνια και του δυσκόλευαν την καθημερινότητα μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» και αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα αλλά και τα όρια της σάτιρας αν και εφόσον θεωρήσουμε ότι υπάρχουν με αφορμή τον Μάρκο Σεφερλή και την κριτική που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα για νούμερο της παράστασής τους από συγκεκριμένη μερίδα των media.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.