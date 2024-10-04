Κατερίνα Κόκοτα: «Δεν απαντώ σε ανακρίβειες γιατί είμαι επικεντρωμένη στον Δημήτρη»

Αν θα μπορούσε να πει κανείς κάτι για την Κατερίνα Κόκοτα είναι πως πρόκειται για μια γυναίκα που αγαπάει βαθιά τον άντρα της.

Έξι μήνες τώρα στέκεται βράχος κάθε μέρα στο πλευρό του Δημήτρη Κόκοτα, αρχικά στην εντατική και στη συνέχεια στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται ο τραγουδιστής μετά από έμφραγμα και ανακοπή που υπέστη στις 28 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

