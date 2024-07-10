Power of Love | Νίκος για Σωτηρία: «Έκανε 13 πλαστικές για να είναι έτσι!» - «Τι έκανα; Λίγο υαλουρονικό έχω βάλει»

Ο Νίκος και η Σωτηρία είναι δύο αρκετά δυναμικοί παίκτες. Παρότι μοιάζουν αρκετά διαφορετικοί και φαίνεται να διαφωνούν σε πολλά, οι δυό τους δεν αποκλείουν ο ένας την παρέα του άλλου.

Ο Νίκος έχει εκφράσει ξεκάθαρα τον ενθουσιασμό του για την παίκτρια, αλλά και εκείνη συνεχώς δηλώνει ότι θα ήθελε να τον γνωρίσει. Μετά όμως την τελευταία τοποθέτηση του Κύπριου, ίσως να θέλει να το ξανασκεφτεί... Σε χαλαρή και κάπως αδιάφορη κουβέντα, ο Νίκος Πελετιέ ανέφερε πως η Σωτηρία έχει κάνει πλαστικές για να πετύχει αυτό το αισθητικό αποτέλεσμα. Για κακή του τύχη η κάμερα ήταν ανοιχτή, και η Σωτηρία τον άκουσε πεντακάθαρα!

