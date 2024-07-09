ΗΔέσποινα Καμπούρη, ελεύθερη πια τα πρωινά αφού η εκπομπή «Πάμε Δανάη», ολοκλήρωσε την Παρασκευή αποφάσισε να ξεκινήσει τη μέρα της σήμερα πηγαίνοντας για Πιλάτες.

Το είδος της γυμναστικής που ξεκίνησε ως μέθοδος φυσικοθεραπείας και ενδείκνυται για όσους αντιμετωπίζουν σκελετικά προβλήματα και η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια τους τελευταίους μήνες ταλαιπωρείται με τη μέση της.

Το Πιλάτες λοιπόν είναι ουσιαστικά η μόνη γυμναστική που της επιτρέπεται και της κάνει και καλό και έτσι το έβαλε πια στο πρόγραμμά της σε τακτική βάση.

