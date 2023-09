Οι θρυλικοί Rolling Stones ετοιμάζουν νέο άλμπουμ μετά από 18 χρόνια Ψυχαγωγία 11:13, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

70

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στις 26 Ιουλίου ο γερόλυκος της ροκ, Μικ Τζάγκερ, γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του με τους Κιθ Ρίτσαρντς, Ρον Γουντ και Νάιλ Ρότζερς να του στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους