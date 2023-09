Freddie Mercury: Σαν σήμερα, 77 χρόνια πριν, γεννήθηκε ο εκκεντρικός τραγουδιστής των Queen - Οι άγνωστες πτυχές της ζωής του

Your browser does not support the audio element.

Σας παρουσιάζουμε 25 πράγματα που δεν ξέρατε για την έντονη ζωή του θρυλικού τραγουδιστή και περφόρμερ

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε ο Φαρόκ Μπουλσάρα, ένας άνθρωπος του οποίου το όνομα θα γραφόταν αργότερα στη λίστα με τους πιο εμβληματικούς μουσικούς. Βέβαια, η λίστα αυτή θα έγραφε Φρέντι Μέρκιουρι, γιατί έτσι ήθελε να τον ξέρουν όλοι. Θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς ροκ τραγουδιστές όλων των εποχών και είναι γνωστός για τη μοναδική του περσόνα πάνω στη σκηνή αλλά και για το τεσσάρων οκτάβων εύρος της φωνής του!

Ο διάσημος τραγουδιστής, συνθέτης αλλά και πιανίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Queen, ήξερε από μικρός τι ήθελε να γίνει. Δεν θα ήταν απλά ένας ροκ σταρ, θα ήταν ένας θρύλος, που όμοιός του δεν υπήρξε και δύσκολα θα μπορέσει να υπάρξει ξανά. Ζούσε τη ζωή του με πάθος, καθώς ήξερε πως κάποτε θα πεθάνει, ακόμη και πριν μάθει ότι πάσχει από τον ιό HIV.

Το κεφάλαιο Queen

Ο Μέρκιουρι έγινε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος το 1970. Τότε στο συγκρότημα ήταν μόνο ο Μπράιαν Μέι (κιθαρίστας) και ο Ρότζερ Τέιλορ (ντράμερ), ενώ το 1971 ήρθε ο μπασίστας Τζον Ντίκον για να συμπληρώσει την εμβληματική τετράδα. Τα τρία πρώτα άλμπουμ τους δεν γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία. Έτσι, είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο τέταρτο άλμπουμ τους, A Night at the Opera.

Οι Queen είχαν τότε εμπιστευτεί το Bohemian Rhapsody για προσωπική ακρόαση στον φίλο τους Κένι Έβερετ, γνωστό ραδιοφωνικό παραγωγό και κωμικό της Βρετανίας, το οποίο εκείνος βρήκε υπέροχο. Το τραγούδι αυτό ήταν τρομερά πρωτότυπο και έμελλε να γίνει ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια όλων των εποχών. Το 1975 παρέμεινε εννέα εβδομάδες Νο1 στα charts της Αγγλίας και άλλες έξι το 1991, μετά τον θάνατο του Μέρκιουρι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έκανε το τραγούδι μοναδικό ήταν το συνοδευτικό βιντεοκλίπ, το οποίο ήταν το πρώτο στην ιστορία σκηνοθετημένο βιντεοκλίπ.

Οι Queen είχαν πλέον καθιερωθεί στο μουσικό στερέωμα και από τότε μάς χάρισαν πολλές εξαιρετικές επιτυχίες. Τα Somebody to Love, We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, Radio Ga Ga και Under Pressure είναι μερικά μόνο από τα θρυλικά κομμάτια που θεωρούνται μέχρι και σήμερα «ύμνοι».

Τα τελευταία του χρόνια

Η ιδιαίτερα μοναδική φωνή του Μέρκιουρι και ο ξεχωριστός ήχος της κιθάρας του Μπράιαν Μέι, την οποία είχε κατασκευάσει ο ίδιος, τους έφεραν στην κορυφή. Δυστυχώς αυτή τη θέση ο Φρέντι την απόλαυσε για 20 μόνο χρόνια, μέχρι να χάσει την μάχη με τις επιπλοκές του HIV. Το 1991, την χρονιά που έφυγε από τη ζωή, τραγούδησε το κύκνειο άσμα του, το The Show Must Go On. Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήξερε πως το τέλος του είναι κοντά, όμως ποτέ δεν τα παράτησε. Αντίθετα ήταν πιο δημιουργικός από ποτέ και ζούσε κάθε μέρα όσο πιο έντονα μπορούσε. Μοίραζε την αγάπη του ανάμεσα στην οικογένειά του, την αγαπημένη του πλέον φίλη και πρώην σύντροφο, Μαίρη Όστιν και τον σύντροφό του Τζιμ Χάτον.

Όταν έφυγε ξαφνικά, στις 25 Οκτωβρίου του 1991, άφησε πίσω του έναν συντετριμμένο καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ χιλιάδες θαυμαστές που πίστευαν πως ήταν μία καλοστημένη φάρσα. Κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο θρύλος αυτός είχε σβήσει τόσο σύντομα. Στα 20 χρόνια που ήταν φροντμαν των Queen, κατάφερε να προσφέρει κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, που ακόμα και σήμερα ακούγονται από όλες τις γενιές.

Ποια είναι όμως τα 25 facts για την ζωή του, που ίσως να μην γνωρίζατε;

Το όνομά του το άλλαξε, από το σχολείο ακόμα, από Φαρόκ σε Φρέντι και έτσι ήταν γνωστός σε όλους. Το επίθετό του άργησε να το αλλάξει. Σύμφωνα με τον Μπράιαν Μέι, ο Φρέντι επέλεξε το καλλιτεχνικό του επίθετο εμπνευσμένος από το τραγούδι των Queen My Fairy King, που έγραψε ο ίδιος το 1973. Οι στίχοι του περιλαμβάνουν τις γραμμές, «Mother Mercury, look what they have done to me… I cannot run, I cannot hide» (Μητέρα Μέρκιουρι, κοίτα τι μου έχουν κάνει… Δεν μπορώ να τρέξω, δεν μπορώ να κρυφτώ.) Είπε στον Μπράιαν ότι η μητέρα σε αυτό το τραγούδι ήταν η μητέρα του και ότι σκόπευε να αλλάξει το νόμιμο επίθετό του σε Μέρκιουρι. Εκείνη την εποχή, ο Μπράιαν αναρωτήθηκε αν αστειευόταν, όμως τελικά το εννοούσε. Την αρχή της θρυλικής καριέρας του την οφείλει στον διευθυντή του St. Peter’s School, το αγγλικό οικοτροφείο αρρένων στην Ινδία, όπου φοιτούσε. Ο διευθυντής του σχολείου παρατήρησε το μουσικό ταλέντο του Φρέντι και πρότεινε στους γονείς του να τον γράψουν σε μαθήματα πιάνου, τα οποία ξεκίνησε τελικά σε ηλικία επτά ετών.

