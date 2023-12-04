Ζώνη Υψηλού Κινδύνου στον ΣΚΑΪ, 04/12 στις 22:20

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής του 2007

Σκηνοθεσία: Πίτερ Μπεργκ, Πρωταγωνιστούν: Τζέιμι Φοξ, Τζένιφερ Γκάρνερ, Κρις Κούπερ, Τζέισον Μπέιτμαν

Σε μια περιοχή της Σαουδικής Αραβίας όπου διαμένουν υπάλληλοι πετρελαϊκών εταιρειών, μια τρομοκρατική οργάνωση αποτελούμενη από Μουσουλμάνους εξτρεμιστές εξαπολύει αιματηρή επίθεση. Μια ομάδα πρακτόρων του FBI καταφτάνει στην περιοχή για να βρει τους ενόχους, χωρίς όμως να έχει την άδεια της αμερικάνικης κυβέρνησης. Οι επίλεκτοι πράκτορες θα έρθουν αντιμέτωποι με τις τοπικές Αρχές, με αδίστακτους επιχειρηματίες, ακόμα και με πολιτικούς. Χωρίς τη βοήθειά τους όμως, οι πράκτορες δεν έχουν καμία ελπίδα σε έναν αφιλόξενο τόπο, όπου βασιλεύει η διαφθορά…

Ένα Όμορφο Αγόρι στο COSMOTE CINEMA 1HD, 06/12 στις 22:40

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής του 2018

Σκηνοθεσία: Φέλιξ Βαν Γκρόνινγκεν, Ηθοποιοί: Στιβ Καρέλ,Τιμοτέ Σαλαμέ,Μόρα Τίρνεϊ

Ο Νικ ήταν ένα υπέροχο παιδί, με λαμπρές προοπτικές, μέχρι που ως έφηβος κατέληξε εθισμένος στα ναρκωτικά. Από τα δίχτυα της εξάρτησης θα παλέψει να τον τραβήξει ο πατέρας του… με σύμμαχο την αγάπη και την αφοσίωσή του.

Όλα τα Λεφτά του Κόσμου στο COSMOTE CINEMA 1HD, 08/12 στις 22:45

Δραματική ταινία αμερικανικής και ιταλικής παραγωγής του 2017

Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ , Ηθοποιοί: Μισέλ Γουίλιαμς,Κρίστοφερ Πλάμερ,Μαρκ Γουόλμπεργκ

Ρώμη, 1973. Ένας έφηβος πέφτει θύμα απαγωγής. Κι ενώ ο μεγιστάνας παππούς του αρνείται πεισματικά να πληρώσει τα λύτρα για την απελευθέρωσή του, η μητέρα του κάνει ό,τι μπορεί για να τον σώσει… Η ταινία προτάθηκε για Όσκαρ.

